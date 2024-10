Cortina bezwingt Sterzing in Halloweenspiel

Von: ka

Sterzing – Der S.G. Cortina Hafro kämpft sich gegen Tabellenschlusslicht Wipptal Broncos Weihenstephan zum Sieg im einzigen Spiel am Donnerstagabend.

Das einzige Spiel am Donnerstagabend war das Aufeinandertreffen zweier Teams, die derzeit nach ihrer Form suchen. In einem harten Kampf setzte sich schließlich der S.G. Cortina Hafro gegen das Schlusslicht Wipptal Broncos Weihenstephan durch. Zunächst gingen jedoch die Gastgeber in Führung, die zuvor ihre letzten vier Spiele allesamt verloren hatten.

Noch im ersten Abschnitt gelang dem Vizemeister, der sich ebenfalls aktuell in einer Schwächephase befindet, der Ausgleich. In einem hart umkämpften Mitteldrittel gingen die Gäste aus Cortina erstmals an diesem Abend in Führung. Die Broncos versuchten zwar im Schlussabschnitt zurückzukommen, mussten sich aber schließlich mit 1:3 geschlagen geben. Während Sterzing bereits die zehnte Niederlage in den vergangenen elf Spielen hinnehmen musste, konnte Cortina – das zuvor sieben der letzten acht Spiele verlor – einen ersten kleinen Befreiungsschlag erzielen.

Alps Hockey League, Donnerstag, 31.10.2024:

Wipptal Broncos Weihenstephan – S.G. Cortina Hafro 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Schiedsrichter: Giacomozzi, Piras, Pace, Scalzeri.

Tore:

1:0 WSV Kruselburger L. (07:29 / unassisted / EQ)

1:1 SGC Lehtonen W. (10:52 / Lacedelli R., Zardini Lacedelli N. / EQ)

1:2 SGC Saha M. (29:29 / Zardini Lacedelli N. / EQ)

1:3 SGC Lacedelli R. (59:22 / Ushnev N., Forte F. / EQ)