Cozzini und Lucaci triumphieren beim Bozen City Trail 2022

Bozen – Mit den Siegen von Enrico Cozzini und Ioana Lucaci ging am Sonntag die fünfte Ausgabe des beliebten Bozen City Trail zu Ende. Sowohl der Athlet aus dem Trentino als auch die Läuferin aus der Toskana setzten sich zum ersten Mal auf der 23 Kilometer langen Strecke mit 1100 Höhenmetern durch. Insgesamt 250 Athletinnen und Athleten waren an diesem strahlenden Herbsttag mit von der Partie.

Vor dem Startschuss am Waltherplatz war klar, dass es im Kampf um den Tagessieg auf ein Duell zwischen dem Vorjahreszweiten Enrico Cozzini, dem Vinschger Ludwig Andres und dem Dritten der vergangenen Ausgabe, Thomas Guadagnini, hinauslaufen würde. Und so war es schließlich auch. Der Trentiner Cozzini zeigte in der Landeshauptstadt eine starke Leistung und traf als Erster nach 1:54.30 Stunden im Ziel am Waltherplatz ein. Er verwies Andres um knapp sechs Minuten auf Rang zwei. Das Podest komplettierte mit Guadagnini ein weiterer Athlet aus der Nachbarprovinz.

Bei den Frauen war Ioana Lucaci das Maß aller Dinge. Die 28-Jährige aus der Toskana gewann den Bozen City Trail in 2:16.39 Stunden, vor Carolyn Schaltegger (2:18.47) und Sophie Maschi (2:22.12). Vierte wurde Lucacis Zwillingsschwester Andreea. Kurios: Andreea Lucaci setzte sich im Vorjahr hier Bozen durch. Sie startet für Atletica Livorno, lebt aber seit einiger Zeit in Bozen und arbeitet in der Talferstadt als Krankenschwester.

Ergebnisse Bozen City Trail (23 km/1100 hm)

Männer

1. Enrico Cozzini (GS Fraveggio) 1:54.30 Stunden

2. Ludwig Andres (Rennerclub Vinschgau) 2:00.19

3. Thomas Guadagnini (US Dolomitica ASD) 2:03.29

4. Alessandro Randon (Runcard) 2:09.57

5. Guido Federico Durelli (Läuferclub Bozen) 2:10.30

Frauen

1. Ioana Lucaci (GP Parco Alpi Apuane) 2:16.39

2. Carolyn Schaltegger (Atletica Echirolles) 2:18.47

3. Sophie Maschi (Runcard) 2:22.12

4. Andreea Lucaci (GP Parco Alpi Apuane) 2:24.22

5. Irene Zamboni (Marathon Club Trento) 2:26.46