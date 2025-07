Cristiano Ronaldo trifft am Freitag in Saalfelden ein

Von: apa

Fußballstar Cristiano Ronaldo wird am Freitag im Trainingslager seines Clubs Al-Nassr in Saalfelden eintreffen. Das bestätigte Daniel Fischer von der für die Camp-Organisation verantwortlichen Agentur “Onside” am Mittwoch der APA. Keine Informationen gibt es noch zu möglichen Testspieleinsätzen des 40-Jährigen. Al-Nassr tritt am Samstag in Saalfelden gegen den TSV St. Johann, am 30. Juli in Grödig gegen Toulouse und am 2. August wieder in Grödig gegen Al-Ahli an.

Der saudische Club Al-Nassr absolviert bereits seit vergangenem Sonntag im Salzburger Pinzgau ein Trainingscamp, das bis 4. August dauert.