Criterium Nazionale Cuccioli: Südtirols Nachwuchs trumpft am Sonntag groß auf

Sterzing/Ratschings – Am Sonntag, dem zweiten Tag des Criterium Nazionale Cuccioli in den Skigebieten Rosskopf und Ratschings-Jaufen, zeigten die heimischen Nachwuchs-Skifahrerinnen und -Skifahrer groß auf. Beim Skicross der U12 standen zwei Südtiroler ganz vorne, auch im Slalom der U11 kürte sich ein Bursche aus der Gastgeber-Provinz zum Sieger und zum Abschluss des traumhaften Skitages gab es im Skicross der U11 einen weiteren heimischen Tagessieger. Kein Wunder, dass Südtirol als erfolgreichstes Landeskomitee prämiert wurde.

Am Samstag machte das Wetter dem geplanten Skicross der U11 noch einen Strich durch die Rechnung, am Sonntag hätte es schöner kaum sein können. Keine Wolke war über dem Wipptaler Himmel zu erkennen und auch der befürchtete Wind machte sich nur als laues Lüftchen bemerkbar. Bei solchen Bedingungen ging den zahlreichen Skifahrern in den Skigebieten natürlich das Herz auf und die Jungspunde machten beim Criterium Nazionale Cuccioli mit spannenden Wettkämpfen auf sich aufmerksam.

Beim Skicross der U12 gab es gleich zum Einstand einen umjubelten Heimsieg. Carmen Gschliesser ist nämlich nicht nur eine Südtirolerin, sondern gehört auch noch zum ASV Ratschings, dem Gastgeber-Verein des Skigebiets. Mit einer fabelhaften Zeit von 1.06,33 Minuten war sie um knapp eineinhalb Sekunden besser als die Zweitplatzierte Alyssa Borroni vom SC Crammont Mont Blanc (für sie war es die zweite Silbermedaille nach jener im Slalom vom Vortag). Auch auf Platz 3 stand am Ende eine Südtirolerin: Isabel Wisthaler vom ASV Taisten holte sich die Bronzemedaille.

Das U12-Skicross-Rennen der Burschen entschied ein junger Sarner für sich. Dabei sah es lange Zeit nach einem Sieg des Nonsbergers Riccardo Vender vom SC Anaune aus. Doch mit der Startnummer 104 schob sich Michael Thaler vom ASC Sarntal vor ihn ins Klassement, überbot die Bestzeit seines Trentiner Kontrahenten um mehr als eine halbe Sekunde (+0,55). Über seine zweite Medaille beim Critierium Nazionale Cuccioli durfte sich der Bronzemedaillengewinner freuen. Der heißt nämlich Giovanni Ceccarelli und hatte tags zuvor noch den Slalom der U12 für sich entschieden.

Zwei weitere Heimsiege in der Altersklasse U11

Als wären zwei Heimsiege nicht genug, kam im Slalom des Jahrgangs 2011 ein weiterer hinzu. Parallel zum U12-Skicross im Skigebiet Ratschings/Jaufen fand am Rosskopf nämlich der Slalom der U11 statt. Den entschied bei den Buben mit Samuel Prantl ein Athlet vom AS Meran für sich. 29 Hundertstelsekunden Vorsprung hatte er nach dem ersten und einzigen Durchgang auf den Trentiner Filippo Farina vom Ski Team Fassa. Das Podest komplettierte Luca Davare vom SC Arabba.

Bei den Mädchen stand am Ende Astrid Neve Polotti ganz oben auf dem Treppchen. Die Nachwuchsfahrerin des SC Bormio gab ihrer ersten Widersacherin, Angelica Platinetti (SC Bardonecchia), um 40 Hundertstelsekunden das Nachsehen. Auch im Slalom der U11-Mädchen durfte sich Südtirol über einen Podestplatz freuen, denn mit Hannah Mahlknecht stand eine Skirennläuferin des ASC Kastelruth auf der niedrigsten Stufe des Podests.

Direkt im Anschluss an den Slalom auf dem Rosskopf ging es für die U11-Athletinnen und -Athleten nach Ratschings-Jaufen, wo sie den tags zuvor abgesagten Skicross nachholten. Da gab es direkt den nächsten Südtiroler Tagessieg zu verbuchen. Letizia Sophie Wenter Heiss vom ASC Sarntal war auf der verkürzten Skicross-Piste die Schnellste. Und das mit dem knappest möglichen Vorsprung von einer Hundertstelsekunde auf Bianca Manenti (Sport Campiglio). Die Drittplatzierte Carolina Di Pascale vom SC Bardonecchia büßte 0,55 Sekunden auf Wenter Heiss ein.

Weniger knapp ging es bei den U11-Buben zu. Da zeigte sich wie tags zuvor, dass die Famile Ceccarelli auch in Zukunft Italiens Skizirkus aufmischen kann. Denn Tagessieger Yuri Colturi ist der Sohn von Super-G-Olympiasiegerin Daniela Ceccarelli. Der Junior vom Golden Team Ceccarelli war 0,56 Sekunden schneller als Emanuele Croce vom SC Lancia. Rang drei nahm Pietro Desogus vom SC Borgata Sestriere ein, direkt gefolgt vom besten Südtiroler, dem Slalomgewinner Samuel Prantl vom AS Meran.

OK-Chef Thomas Siller mehr als zufrieden

Ein positives Resümee zog nach der Großveranstaltung mit 600 Ski-Kids aus allen Teilen Italiens auch OK-Chef Thomas Siller. „Gestern hat uns der Wettergott nach drei Monaten Schönwetter einen Streich gespielt und uns Nebel geschickt, heute war er dafür wieder auf unserer Seite“, freute er sich. „Auch die Notlösung der FISI, den Skicross der U11 auf heute zu verschieben, ist uns perfekt aufgegangen. Dass alle noch einmal fahren durften, hat bei den Kleinen für strahlende Gesichter und leuchtende Kinderaugen gesorgt. Das ist dann unser Lohn. Ich möchte mich abschließend bei allen Helferinnen und Helfern, sowie unseren Sponsoren für die Unterstützung danken“, sagte Siller.

U12-Skicross in Ratschings-Jaufen, Ergebnisse Mädchen:

Carmen Gschliesser (ASV Ratschings) 1.06,33 Minuten

Alyssa Borroni (SC Crammont Mont Blanc) +1,41

Isabel Wisthaler (ASV Taisten) +2,05

Benedetta Sardi (St. Vigil in Enneberg) +2,26

Marta Valzer (SC Bormio) +2,66

U12-Skicross in Ratschings-Jaufen, Ergebnisse Buben:

Michael Thaler (ASC Sarntal) 1.06,93 Minuten

Riccardo Vender (SC Anaune) +0,55

Giovanni Ceccarelli (Golden Team Ceccarelli) +0,66

Samuele Malucelli (WSV Brixen) +0,79

Tommaso Zanardi (SC 18) +0,83

U11-Slalom auf dem Rosskopf, Ergebnisse Mädchen:

Astrid Neve Polotti (SC Bormio) 43,80 Sekunden

Angelica Platinetti (SC Bardonecchia) +0,40

Hannah Mahlknecht (ASC Kastelruth) +0,56

Rebecca Borri (Chamole) +0,92

Letizia Callea (SC 70) +1,35

U11-Slalom auf dem Rosskopf, Ergebnisse Buben:

Samuel Prantl (AS Meran) 45,81 Sekunden

Filippo Farina (Ski Team Fassa) +0,29

Luca Davare (SC Arabba) +0,37

Giulio Romele (Val Palot) +0,82

Leonardo De Ascentis (CS Madesimo) +1,23

U11-Skicross in Ratschings-Jaufen, Ergebnisse Mädchen:

Letizia Sophie Wenter Heiss (ASC Sarntal) 57,95 Sekunden

Bianca Manenti (Sport Campiglio) +0,01

Carolina Di Pascale (SC Bardonecchia) +0,55

Vicky Insam (SC Gröden) +0,67

Hannah Mahlknecht (ASC Kastelruth) +1,00

U11-Skicross in Ratschings-Jaufen, Ergebnisse Buben:

Yuri Colturi (Golden Team Ceccarelli) 56,79 Sekunden

Emanuele Croce (SC Lancia) +0,56

Pietro Desogus (SC Borgata Sestriere) +1,17

Samuel Prantl (AS Meran) +1,19

Marco Bertoldini (SC Lecco) +1,26