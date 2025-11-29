Aktuelle Seite: Home > Sport > „Crosslauf, Begeisterung und Tradition“
Nikolauscross Südtirol begeistert Bozen

„Crosslauf, Begeisterung und Tradition“

Samstag, 29. November 2025 | 22:29 Uhr
Nikolaus premiazione allieve
Amateursportverein Läufer Club Bozen Raiffeisen
Von: ka

Bozen – Am Samstag, dem 29. November 2025, fand unser traditioneller „Nikolauscross Südtirol” auf den Bozner Talferwiesen statt. An diesem Einzelwettkampf im Querfeldeinlauf nahmen über 230 Kinder und Jugendliche der Kategorien „Esordienti“, „Schüler/innen A, B, C“ und „Jugend“ (8 bis 17 Jahre) teil. Die Veranstaltung begann um 10.00 Uhr, endete um 13:00 Uhr und war ein voller Erfolg.

Amateursportverein Läufer Club Bozen Raiffeisen

Die jungen Athletinnen und Athleten liefen je nach Altersklasse und Geschlecht Strecken zwischen 550 und 3000 Metern. Der Nikolauscross erfreut sich in ganz Südtirol großer Beliebtheit, da er einer der wenigen Wettkämpfe in den Wintermonaten ist und gleichzeitig den Auftakt der neuen Leichtathletik-Saison markiert. Ein besonderes Highlight für alle Kinder war wie immer das Nikolaussäckchen, das die sechs Erstplatzierten jeder Kategorie erhielten.

Amateursportverein Läufer Club Bozen Raiffeisen

Besondere Highlights 2025:

Ein super Lauf mit großartiger Stimmung und perfektem Wetter. Teilnehmer aus 20 Vereinen aus ganz Südtirol und dem Trentino sorgten für ein starkes Starterfeld. Der ausrichtende Verein, der Läuferclub Bozen, war mit über 55 Athletinnen und Athleten vertreten, von denen viele hervorragende Podestplätze in ihren Kategorien erzielten. „Die Ergebnisse und die Begeisterung zeigen einmal mehr, wie wichtig dieser Wettkampf für die Nachwuchsarbeit und die Förderung des Laufsports in Südtirol ist”, so der Präsident Andreas Widmann und der Sektionspräsident Hansjörg Klemera.

Amateursportverein Läufer Club Bozen Raiffeisen

Ein großer Dank geht an die Sponsoren und die Gemeinde Bozen für die Unterstützung.

Bezirk: Bozen

