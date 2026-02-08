Aktuelle Seite: Home > Sport > Crystal Palace beendet Negativserie mit 1:0-Sieg in Brighton
Die Londoner können endlich wieder feiern

Crystal Palace beendet Negativserie mit 1:0-Sieg in Brighton

Sonntag, 08. Februar 2026 | 17:04 Uhr
Die Londoner können endlich wieder feiern
APA/APA/AFP/GLYN KIRK
Schriftgröße

Von: apa

Nach zwölf Pflichtspielen ohne Sieg hat Crystal Palace wieder ein Erfolgserlebnis feiern können. Das Team von Trainer Oliver Glasner kam am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League zu einem 1:0-Auswärtssieg bei Brighton and Hove Albion. Ismaila Sarr erlöste mit seinem Treffer (61.) die Londoner, die zuletzt am 11. Dezember in einer Bewerbspartie als Gewinner vom Platz gegangen waren. In der Tabelle schob sich Palace an Brighton vorbei auf Rang 13.

Die 25. Runde wird mit dem Schlager zwischen Liverpool und Manchester City (17.30 Uhr) abgeschlossen.

