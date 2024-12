Crystal Palace unterliegt Arsenal im EFL-Cup-Viertelfinale

Von: apa

Trainer Oliver Glasner ist mit Crystal Palace im Viertelfinale des englischen Fußball-EFL-Cups ausgeschieden. Die Glasner-Truppe musste sich am Mittwoch den favorisierten “Gunners” im Londoner Stadtderby trotz 1:0-Halbzeitführung auswärts mit 2:3 geschlagen geben. Jean-Philippe Mateta hatte die Gäste im Emirates Stadium bereits in der 4. Minute in Führung gebracht, doch Gabriel Jesus schoss Arsenal mit einem Hattrick (54., 73., 81.) in der zweiten Hälfte ins Halbfinale.

Der frühere Arsenal-Stürmer Eddie Nketiah (85.) sorgte mit seinem Anschlusstreffer per Kopf noch für eine spannende Schlussphase. Bei Arsenal lief es nach der Einwechslung von Spielmacher Martin Ödegaard zur Pause deutlich besser, der Norweger überzeugte mit zwei Vorlagen.