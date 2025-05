Dänemark besiegte im WM-Viertelfinale sensationell Kanada

Von: apa

Dänemark hat im Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft für eine große Sensation gesorgt. Der Co-Gastgeber besiegte am Donnerstag in Herning Rekordweltmeister Kanada mit 2:1. Auch der Titelverteidiger musste sich im Viertelfinale verabschieden, Tschechien verlor gegen den zweiten WM-Gastgeber Schweden 2:5. Im Halbfinale am Samstag in Stockholm trifft Dänemark nun auf Österreich-Bezwinger Schweiz, um das zweite Finalticket spielen Schweden und die USA.

Im Abendspiel in Herning konnten die NHL-Stars um Sidney Crosby und Nathan MacKinnon aus 30 Torschüssen kein Kapital schlagen. Travis Sanheim brachte den Gold-Favoriten in der 46. Minute schließlich in Führung, doch Dänemark schaffte im Finish die Wende. Nikolaj Ehlers (58.) und Nick Olesen 49 Sekunden vor der Schlusssirene machten die Sensation perfekt. Damit bekommt es die Schweiz, die mit Österreich leichtes Spiel hatte (6:0), am Samstag mit dem nächsten krassen Außenseiter zu tun.

Schweden mit drei Toren im Startdrittel

Schweden, das 2018 zuletzt WM-Gold geholt hat, sorgte gegen Tschechien schon im ersten Drittel (3:0) für eine Vorentscheidung. Leo Carlsson (13./PP, 35.) und Lucas Raymond (17., 20.) waren schließlich jeweils mit einem Doppelpack die Matchwinner in der Avicii Arena, Filip Forsberg fixierte ins leere Tor den Endstand (56.). Für die Tschechen trafen der 39-jährige Roman Cervenka in doppelter Überzahl (24.) und Michael Spacek (49.).

Nun warten auf die Schweden die US-Amerikaner. Die USA drehten gegen Finnland einen 1:2-Rückstand (28.) durch Tore von Zeev Buium (35.), Conor Garland (37./PP), Shane Pinto (46.) und Clayton Keller (58./EN). Finnland ist nach dem WM-Titel 2022 zum dritten Mal hintereinander im Viertelfinale ausgeschieden.