Danso und Wöber zurück im ÖFB-Kader für Nations League

Von: apa

Die Verteidiger Kevin Danso und Maximilian Wöber kehren für die Nations-League-Spiele am 14. November in Almaty gegen Kasachstan und am 17. November in Wien gegen Slowenien in den Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Danso stand zuletzt bei der EM in Deutschland im ÖFB-Aufgebot und fehlte danach wegen umfangreicher Untersuchungen zu angeblichen Herzproblemen. Wöber musste den Oktober-Lehrgang infolge einer Knie-OP auslassen.

Dafür stehen die zuletzt nominierten Abwehrspieler Flavius Daniliuc, Marco Friedl und Leopold Querfeld nur noch auf der Abrufliste, auf der erstmals auch Offensivmann Raul Florucz vom slowenischen Tabellenführer Olimpija Ljubljana aufscheint. Sollte die Auswahl von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick die beiden abschließenden Nations-League-Partien gewinnen, würde man die Gruppe 3 von Liga B auf Rang eins beenden und damit zu den Top-Nationen in die höchste Liga aufsteigen.