Dart: Italienmeisterschaft im Mannschaftsbewerb in Bozen

Bozen – Vom 10. bis 12. Jänner 2020 ist die Landeshauptstadt Bozen zum 15. Mal Gastgeber für die Austragung der gesamtstaatlichen Mannschaftsmeisterschaft des immer beliebter werdenden Dart Sport.

Am Qualifikationsturnier der Meisterschaft im Oktober 2019, wo rund 9.000 Athleten und 970 Mannschaften aus 14 Regionen teilgenommen haben, qualifizierten sich rund 3.200 Athleten und 460 Mannschaften für dieses Megaevent in der Bozner Messehalle, um dort ihre sportliche Leistung unter Beweis zu stellen und den begehrten Titel als Italienmeister in den verschiedenen Kategorien zu holen.

Bei der Letzen Italienmeisterschaft im Jänner 2019 holten sich den Titel, in der höchsten Spieldisziplin die Mannschaft „Pro Dart“ aus Verona und die Mannschaft „Kegelbar“ aus Schlanders den Titel als Vizeitalienmeister. Im Jahr zuvor gewann den Titel die Mannschaft „Master Of Puppets“ wo auch zwei Südtiroler (Bozen und Branzoll) Spieler mitspielten.

Der Dart Sport, der für viele noch als Kneipensport gilt, ist seit über sieben Jahren vom Nationalen Olympischen Komitee CONI als Nationaler Dachverband der Italienischen Sportverbände als Sportart anerkannt, worauf die Organisatoren der F.I.Dart, dessen Verband im Jahre 1994 in Bozen gegründet worden ist, sehr erfreut sind.

Teilnehmende Regionen an der Mannschaftsmeisterschaft 2019/20:

Abruzzen, Molise, Kampanien, Piemont, Emilia Romagna, Apulien, Friaul Julisch Venetien, Toscana, Latium, Trentino-Südtirol, Lombardei, Umbrien, Marken, Venetien.

Die Kategorien in denen der Italienmeistertitel ausgetragen wird sind unterteilt in:

Serie A, Spielsystem 501 Double out

Serie B, Spielsystem 501 Master out

Serie C, Spielsystem 501 Single out

Serie Mixed , Spielsystem 301 Single out