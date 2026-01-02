Darts-WM-Titelverteidiger Littler erneut im Finale

Von: APA/sda

Luke Littler steht zum dritten Mal in Folge im Finale der Darts-WM. Der 18-jährige Engländer ließ am Freitag im Londoner Alexandra Palace im Halbfinale seinem Landsmann Ryan Searle keine Chance und siegte mit 6:1-Sätzen. Littler fehlt noch ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Sein Gegner stand am späten Freitagabend fest: Der Niederländer Gian van Veen besiegte im spannenden zweiten Halbfinale den Schotten Gary Anderson 6:3 und steht erstmals in einem WM-Finale.

Littler, der in Runde drei den Österreicher Mensur Suljovic ausgeschaltet hatte, gestand seinem Landsmann nur den ersten Satz zu. Danach spielte der Weltranglisten-Erste, der sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal und zum jüngsten Darts-Weltmeister gekürt hatte, auf. Zwischenzeitlich sicherte sich Littler elf Legs in Serie. Sein Durchschnitt lag am Ende bei 105 Punkten.

Dreimal in Folge im Finale einer Darts-WM standen zuvor nur Rekordweltmeister Phil Taylor (14 Mal zwischen 1994 und 2007) und Anderson (2015 bis 2017). Anderson hatte 2015 und 2016 im Alexandra Palace triumphiert. Am Samstag (21.15 Uhr) geht es im “Ally Pally” um das Rekordpreisgeld von einer Million Pfund (1,15 Mio. Euro).