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Sommervorbereitung des FC Südtirol

Das Aufgebot für das Trainingslager im Ridnauntal

Samstag, 18. Juli 2026 | 16:16 Uhr
Davide Possanzini
FC Südtirol
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Von: mk

Ratschings – Am Sonntag, den 19. Juli beginnt für den FC Südtirol die Sommervorbereitung in Ratschings. Am Anreisetag steht gegen die Auswahl Ridnauntal das erste Testspiel der neuen Saison auf dem Programm

Nach einer intensiven Vorbereitungswoche im FCS Center in Rungg beginnt für die Profimannschaft der Weißroten am Sonntag, den 19. Juli das Trainingslager im Ridnauntal. Bereits am Anreisetag steht für den FC Südtirol in Ratschings das erste Testspiel der neuen Saison auf dem Programm: Um 17.00 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Possanzini in der Sportzone von Stange, dem Austragungsort der Trainingseinheiten während des Sommeraufenthalts, in einem Freundschaftsspiel auf die Auswahl Ridnauntal (1. Amateurliga). Der Eintritt zur Begegnung ist frei.

Hauptquartier des Trainingslagers des FC Südtirol, das bis Samstag, den 1. August andauert, ist das Hotel Almarett in Mareit. Die hochwertige Einrichtung ist Teil der Schneeberg-Hotelkette der Familie Kruselburger, die den FCS bereits zum 15. Jahr in Folge mit großer Gastfreundschaft empfängt und seit jeher eine exzellente Rundumbetreuung bietet.

Das Aufgebot für das Trainingslager

Torhüter: Marius Adamonis, Giacomo Drago, Alessandro Plizzari.

Abwehrspieler: Federico Davi, Simone Davi, Hamza El Kaouakibi, Raphael Kofler, Nicola Pietrangeli, Giacomo Stabile, Riccardo Stivanello, Marco Varnier, Frederic Veseli, Alessandro Vimercati.

Mittelfeldspieler: Dhirar Brik, Daniele Casiraghi, Marco Frigerio, Jacopo Martini, Salvatore Molina, Niklas Pyyhtiä, Fabian Tait, Simone Tronchin, Karim Zedadka.

Angreifer: Vasco Lopes, Silvio Merkaj, Kenny Mixtur, Raphael Odogwu.

Einberufene Jugendspieler: Marco Iuliano (2008), Tommaso Laureti (2009), Francesco Rech (2008), Elias Schrott (2009).

Trainerstab: Davide Possanzini (Cheftrainer), Andrea Massolini (Co-Trainer), Emanuele Suagher (Technischer Mitarbeiter), Nicola Pasin (Athletiktrainer), Danilo Chiodi (Athletiktrainer), Michele Arcari (Torwarttrainer), Nicolò Brenna (Match Analyst), Salvatore Misiano (Torwarttrainer-Assistent).

Medizinischer Stab: Dr. Elio Assisi (Vereinsarzt), Dr. Marco Walter Cassago (Vereinsarzt), Paolo Cadamuro (Physiotherapeut), Robert Kindt (Physiotherapeut), Giovanni Bertolini (Physiotherapeut).

Bezirk: Wipptal

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