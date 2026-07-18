Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Helene Fischer verteidigt Ticketpreise
Sängerin verweist auf hohe Kosten

Helene Fischer verteidigt Ticketpreise

Samstag, 18. Juli 2026 | 13:58 Uhr
Sängerin verweist auf hohe Kosten
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Helene Fischer hat Verständnis für die Debatte über teure Konzerttickets geäußert – zugleich verweist sie auf die Kosten großer Shows. Die Preise seien in der Tat ein sehr wichtiges und großes Thema, sagte die 41-Jährige den “Tagesthemen” am Freitagabend zum Abschluss ihrer 360-Grad-Stadion-Tour in München. “Aber wir können natürlich nicht ausblenden, dass in der heutigen Zeit alles teurer geworden ist.”

Medien zufolge kosteten die Tickets für Fischers Konzerte von etwa 70 Euro aufwärts. “Ja, Tickets sind teuer”, räumte Fischer grundsätzlich ein. Man müsse aber bedenken, dass an einer Show Hunderte Menschen mitarbeiteten, die bezahlt werden müssten. Viele sparten darauf oder verzichteten auf den Urlaub. Wenn sie das höre, gehe ihr das Herz auf. Sie wolle Erlebnisse schaffen und Momente kreieren, “die mit Geld nicht zu bezahlen sind”.

Fischer sieht sich als Vorbild

Ihr Ziel sei, dass die Besucherinnen und Besucher hinterher glücklich und leicht nach Hause gingen mit dem Gefühl, es sei wirklich jeden Euro wert gewesen. Sie sehe sich auch als Vorbild für Fans, so wie sie selbst Vorbilder gehabt habe. “Ich bin mir meiner Rolle bewusst und ich hoffe, dass die Eltern sagen können, okay, wenn du Helene als Vorbild hast, ist das jetzt nicht das schlechteste Vorbild.”

Zu dem letzten Konzert von Helene Fischers Open-Air-Tour kamen laut Veranstalter am Freitagabend 71.000 Besucher in die ausverkaufte Allianz Arena. Zu den 15 Konzerten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden kamen demnach knapp 750.000 Fans.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Sinner hat hier eine Grenze überschritten
Kommentare
34
Sinner hat hier eine Grenze überschritten
Schutz der Höfe oder Entwertung des Eigentums?
Kommentare
29
Schutz der Höfe oder Entwertung des Eigentums?
Frau und Kinder zu streng veganer Ernährung gezwungen
Kommentare
23
Frau und Kinder zu streng veganer Ernährung gezwungen
Gerichtsplatz bleibt gesperrt
Kommentare
23
Gerichtsplatz bleibt gesperrt
Trump wirft China Wahlbetrug bei US-Wahl 2020 vor
Kommentare
23
Trump wirft China Wahlbetrug bei US-Wahl 2020 vor
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 