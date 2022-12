Das Ridnauntal freut sich bereits auf den IBU Cup in der kommenden Woche

Ridnaun – In acht Tagen erfolgt im Ridnauntal der Auftakt zum IBU Cup. Die zweithöchste Wettkampfklasse im Biathlon wird im Südtiroler Norden heiß erwartet und die Vorbereitungen der Veranstalter sind auf der Zielgaraden. In dieser Woche sind auch schon die ersten Athleten eingetroffen.

Erst vor drei Tagen hat der IBU Cup im schwedischen Idre Fjall seine Auftaktetappe hinter sich gebracht, nun steht mit Ridnaun schon die zweite Station auf dem Programm. Insgesamt werden über 400 Biathletinnen und Biathleten, sowie Offizielle im Biathlonzentrum Ridnaun erwartet. Für das Seitental des Wipptals ist das nichts Neues, schließlich gastiert der IBU Cup hier schon seit über 30 Jahren. Außerdem wurden auch schon drei Europameisterschaften – die letzte im Jahr 2018 – und eine Weltcup-Etappe im Norden Südtirols veranstaltet.

Durch diesen Erfahrungsschatz ist man im Organisations-Komitee auch gut gerüstet. „Das Ridnauntal ist von Neuschnee angezuckert, die Loipen sind in einem wettkampftauglichen Zustand“, berichtet Rennleiter Manuel Volgger. „Die Aufbauarbeiten gehen nun in die finale Phase. Unser Team ist einmal mehr hochmotiviert und kann es nicht mehr erwarten, dass es nächste Woche mit den Wettkämpfen losgeht“, so Volgger weiter. Der erste Wettkampf ist für den kommenden Donnerstag, 15. Dezember angesetzt. Dann stehen die Sprints der Damen und Herren auf dem Programm, ehe es am Samstag mit den Verfolgungen und am Sonntag mit den Massenstarts 60 weiter geht.

Einige Biathletinnen und Biathleten nutzen bereits die optimalen Trainingsbedingungen in Ridnaun, um sich auf den IBU Cup vorzubereiten. „Die Nationalmannschaften von Großbritannien, Japan, Australien, Polen und Litauen trainieren derzeit schon hier. Am Wochenende werden dann auch die Athleten der restlichen Nationen eintreffen“, sagt Volgger. Insgesamt gehen in der nächsten Woche Biathletinnen und Biathleten aus 37 verschiedenen Nationen im Ridnauntal auf Scheibenjagd.

IBU Cup in Ridnaun, das Programm:

Dienstag, 13. Dezember:

Freies Training

Mittwoch, 14. Dezember:

Offizielles Training

Donnerstag, 15. Dezember

10.30 Uhr: Sprint der Herren

14.00 Uhr: Sprint der Damen

Freitag, 16. Dezember:

Offizielles Training

Samstag, 17. Dezember:

10.30 Uhr: Verfolgung der Herren

13.00 Uhr: Verfolgung der Damen

Sonntag, 18. Dezember:

10.30 Uhr: Massenstart 60 der Herren

13.15 Uhr: Massenstart 60 der Damen