Das war die WM-Nacht: Brasilien remisiert, Türkei verliert

Von: APA/dpa

Der dritte Spieltag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika hat gleich drei favorisierte Teams stolpern lassen. Rekordweltmeister Brasilien kam in der Nacht auf Sonntag in East Rutherford bei New York gegen Marokko nur zu einem 1:1. Mit dem gleichen Ergebnis musste sich die Schweiz gegen den klaren Außenseiter Katar begnügen. Die Türkei bezog gegen Australien gar eine 0:2-Niederlage. Nur Schottland wurde seiner Favoritenrolle gerecht und schlug Haiti 1:0.

Brasilien wendete gegen den wohl schwersten Gegner der Gruppe C eine Niederlage ab. Afrikameister Marokko war mit viel Schwung in die Partie gestartet, der WM-Vierte von 2022 ging durch Ismael Saibari (21.) in Führung. Vinicius Junior gelang aber der Ausgleich (32.) für das Team von Star-Coach Carlo Ancelotti. “Das Unentschieden beim Auftaktspiel verstärkt die Zweifel an der Nationalmannschaft von vor der WM”, schrieb Brasiliens “O Globo”.

Schotten feiern ersten WM-Sieg seit 36 Jahren

Im zweiten Spiel von Pool C feierte Schottland angetrieben von Tausenden Fans im traditionellen Kilt einen hart umkämpften Sieg. In ihrem Auftaktmatch zerstörten sie dabei Haitis Hoffnung auf den ersten WM-Punkt der Verbandsgeschichte. Die “Bravehearts” setzten sich gegen den von Krisen geprägten Karibikstaat durch ein Tor von John McGinn (28.) vom Europa-League-Sieger Aston Villa durch und sind damit vorerst Tabellenführer.

Für die Schotten, die nach 28 Jahren wieder bei einer WM dabei sind, war es der erste Endrundensieg seit 1990. Sie dürfen nun vom erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde träumen. Haiti hingegen bleibt bei einer WM ohne Erfolgserlebnis, bei seiner bisher einzigen WM-Teilnahme 1974 hatte das Land drei Niederlagen kassiert.

Dämpfer für Türken und Schweizer

Einen echten Fehlstart legten die Türken ins Turnier hin. Gegen Australien schlitterte das Team um Real Madrids Star Arda Güler in Vancouver trotz teils drückender Überlegenheit in eine Pleite und steht damit früh unter Druck. Nestory Irankunda (27.) traf für Australien zur Führung, Connor Metcalfe sorgte für das 2:0 (75.). Die Socceroos dürfen sich damit in Gruppe D vor dem Duell mit Co-Gastgeber USA gute Chancen auf das Weiterkommen ausrechnen. Die Türkei muss gegen Paraguay dringend punkten.

Katar rang indes der Schweiz überraschend einen Punkt ab. Nach der Führung der Eidgenossen durch Breel Embolo per Foulelfmeter (17.) jubelten die Katarer nach einem Eigentor von Miro Muheim in der Nachspielzeit. “Wüsten-Kicker schocken die Nati spät”, schrieb das Schweizer Boulevardblatt “Blick”. “Wir sind sehr stolz auf uns”, sagte Stürmer Akram Afif nach dem ersten WM-Punkt für sein Land. In der Nacht auf Freitag geht es gegen Co-Gastgeber Kanada. Der letzte Gruppengegner ist Bosnien-Herzegowina.

Rangnick bleibt ÖFB-Coach, Neuer gibt Comeback

Ralf Rangnick beendete unterdessen alle Spekulationen und bleibt Cheftrainer des ÖFB-Teams. Der 67-jährige Deutsche verlängerte vor dem rot-weiß-roten WM-Start seinen Vertrag um zwei weitere Jahre und soll Österreich zur EM 2028 führen. Das bestätigte der ÖFB am Samstagabend. Rangnick sprach von einer “Grundsatzentscheidung”, bei der viele Faktoren eine Rolle gespielt hätten – insbesondere die Zukunft seiner engsten Mitarbeiter. Der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll wertete die Verlängerung als “wichtiges Signal für Geschlossenheit”.

Manuel Neuers Comeback beim Start der deutschen Mannschaft in das XXL-Turnier steht derweil fest. DFB-Coach Julian Nagelsmann bestätigte den Einsatz des 40-jährigen Bayern-Keepers und Ex-Weltmeisters vor der Partie am Sonntag (19.00 Uhr) in Houston gegen Curacao. Sein 124. Länderspiel bestritt Neuer beim verlorenen Viertelfinale der Heim-EM gegen Spanien am 5. Juli 2024.