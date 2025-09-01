Von: idr

Bozen – Davide Mancini ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Die Weißroten haben mit Campobasso, dem Inhaber der Transferrechte, eine Einigung über eine Leihe bis zum 30. Juni 2026 mit anschließender Kaufoption erzielt.

Gelernter Innenverteidiger, wurde Mancini am 2. Mai 2005 in Civitanova Marche geboren. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er im Nachwuchsbereich der Academy Civitanovese. Zu Beginn der Saison 2019/20 wechselte Mancini – im Alter von 14 Jahren – auf Leihbasis in den Jugendsektor von Perugia. In der darauffolgenden Spielzeit war er hingegen, ebenfalls leihweise, für Ascoli im Einsatz.

Im August 2021 wechselte Mancini in die Jugendabteilung von Parma, wo er in den folgenden drei Jahren für die U17, U18 sowie die Primavera-zwei-Mannschaft auflief. Im vergangenen Sommer schloss sich der Innenverteidiger dem Drittligisten Campobasso an, mit dem er in seiner ersten Saison im Profifußball 16 Einsätze in der Meisterschaft sowie einen im Drittligapokal verzeichnete.

Beim FC Südtirol wird Davide Mancini die Rückennummer vier tragen. Der FC Südtirol heißt Davide Mancini herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg und alles Gute für sein neues Abenteuer.