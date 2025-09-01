Aktuelle Seite: Home > Sport > Davide Mancini ist ein neuer Spieler des FC Südtirol
Leihweise Wechsel mit anschließender Kaufoption

Davide Mancini ist ein neuer Spieler des FC Südtirol

Montag, 01. September 2025 | 17:30 Uhr
Davide Mancini
FC Südtirol
Schriftgröße

Von: idr

Bozen – Davide Mancini ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Die Weißroten haben mit Campobasso, dem Inhaber der Transferrechte, eine Einigung über eine Leihe bis zum 30. Juni 2026 mit anschließender Kaufoption erzielt.

Gelernter Innenverteidiger, wurde Mancini am 2. Mai 2005 in Civitanova Marche geboren. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er im Nachwuchsbereich der Academy Civitanovese. Zu Beginn der Saison 2019/20 wechselte Mancini – im Alter von 14 Jahren – auf Leihbasis in den Jugendsektor von Perugia. In der darauffolgenden Spielzeit war er hingegen, ebenfalls leihweise, für Ascoli im Einsatz.

Im August 2021 wechselte Mancini in die Jugendabteilung von Parma, wo er in den folgenden drei Jahren für die U17, U18 sowie die Primavera-zwei-Mannschaft auflief. Im vergangenen Sommer schloss sich der Innenverteidiger dem Drittligisten Campobasso an, mit dem er in seiner ersten Saison im Profifußball 16 Einsätze in der Meisterschaft sowie einen im Drittligapokal verzeichnete.

Beim FC Südtirol wird Davide Mancini die Rückennummer vier tragen. Der FC Südtirol heißt Davide Mancini herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg und alles Gute für sein neues Abenteuer.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Kommentare
65
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
51
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
30
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See
Kommentare
27
Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Kommentare
27
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 