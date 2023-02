Dem HCB fehlt noch ein Punkt – Wölfe treffen auf Ungarn

Bozen – Nur noch drei volle Runden stehen im Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League am Programm. Im Kampf um die Top-sechs bzw. Top-zehn ist aber weiterhin vieles offen. Im PULS 24-Livespiel kommt es am Sonntag zum direkten Duell um den wichtigen sechsten Tabellenplatz. Diesen hat aktuell der EC-KAC inne. Die Klagenfurter gastieren beim Siebenten Steinbach Black Wings Linz, die nur einen Punkt Rückstand auf die Rotjacken haben, aber bereits eine Partie mehr absolviert haben. Erneut im Fernduell um die Pre-Playoffs sind der HC Pustertal Wölfe (Zehnte) und die Moser Medical Graz99ers (Elfte) gefordert. Zudem kann Tabellenführer HCB Südtirol Alperia bei den spusu Vienna Capitals das Champions Hockey League-Ticket lösen. Dafür benötigen die Südtiroler einen Punkt. Die Capitals wiederum können den Viertelfinal-Einzug mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit und Schützenhilfe des KAC klar machen.

win2day ICE Hockey League | 19.02.2023:

So, 19.02.2023, 17.30 Uhr: BEMER Pioneers Vorarlberg – HK SZ Olimpija

Referees: HOLZER, HUBER, Eisl, Pardatscher. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Sowohl die BEMER Pioneers Vorarlberg als auch der HK SZ Olimpija haben keine Chance mehr, die Pre-Playoffs zu erreichen. Olimpija liegt mit 37 Punkten auf Tabellenplatz zwölf, die Pioneers haben als Schlusslicht 33 Punkte inne. In zwei von drei Saisonduellen hatten die Slowenen das bessere Ende für sich. Lediglich im letzten Aufeinandertreffen, am 4. Jänner, feierten die Vorarlberger einen klaren 4:0-Auswärtserfolg.

So, 19.02.2023, 17.30 Uhr: Migross Supermercati Asiago Hockey – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: NIKOLIC M., SMETANA, Riecken, Sparer. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Migross Supermercati Asiago Hockey unterlag am Freitag zu Hause Wien mit 1:4 und muss wieder um den Pre-Playoff-Einzug zittern. Vier Spiele vor Ende des Grunddurchgangs hat der Liganeuling nur noch drei Punkte Vorsprung auf Platz elf und Graz. Der EC iDM Wärmepumpen VSV wiederum hat Platz vier bereits fix und auch noch theoretische Chancen den dritten Platz zu erreichen. Aktuell beträgt ihr Rückstand auf den Dritten Innsbruck fünf Zähler, bei noch maximal sechs zu holenden Punkten. Mit bereits sechs Siegen am Stück und elf Siegen aus den vergangenen zwölf Spielen sind die Adler aktuell neben Bozen das fromstärkste Team der Liga. Asiago befindet sich ebenfalls in sehr guter Form, mit sieben Siegen aus den vergangenen zehn Spielen. Im direkten Vergleich hatte der VSV in allen drei Saisonduellen das bessere Ende für sich (6:3, 6:4, 5:3).

So, 19.02.2023, 17.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – EC Red Bull Salzburg

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Konc, Seewald E. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Die Moser Medical Graz99ers feierten am Freitag einen wichtigen 4:2-Auswärtssieg in Innsbruck und haben somit weiterhin alle Chancen die Pre-Playoffs zu erreichen. Zwar liegen die Steirer weiterhin auf Platz elf und somit einen Platz außerhalb der Pre-Playoffs, haben aber gleich viele Punkte wie der Zehnte Pustertal inne. Die Südtiroler haben aber das direkte Duell gegen die 99ers für sich entschieden. Mit dem EC Red Bull Salzburg bekommt es Graz am Sonntag zwar mit dem Tabellenzweiten zu tun. Gegen die Red Bulls setzten sich die 99ers aber in zwei von drei Saisonduellen durch. Die Mozartstädter hatten am Freitag spielfrei, davor kassierten sie zwei Niederlagen am Stück. Ihr Rückstand auf Spitzenreiter Bozen beträgt vier Punkte, bei einer absolvierten Partie weniger als die Südtiroler.

So, 19.02.2023, 17.30 Uhr: Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe

Referees: HRONSKY, OFNER, Durmis, Jedlicka. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Im Fernduell um Platz zehn zwischen dem HC Pustertal Wölfe und Graz bekommen es die Südtiroler am Sonntag mit Hydro Fehérvár AV19 zu tun. Die Ungarn liegen in der Tabelle auf Platz acht und haben nur noch theoretische Chancen die Top-sechs zu erreichen. Vier Spiele vor Ende des Grunddurchgangs fehlen ihnen bereits sieben Punkte auf den Sechsten KAC. Pustertal wiederum hat als Zehnter aktuell den letzten Pre-Playoff-Platz inne, punktegleich dahinter folgt Graz. Die Wölfe feierten zuletzt zwei Siege am Stück. Am Freitag waren sie zu Hause gegen Linz mit 4:2 siegreich. Fehérvár holte am Freitag einen klaren 8:2-Auswärtserfolg in Ljubljana. Es war einer von lediglich zwei Siegen aus den vergangenen sieben Spielen der Ungarn. Im direkten Vergleich mit Pustertal war das Team aus Székesfehérvár in allen drei bisherigen Saisonduellen siegreich, zwei Mal davon ohne einen Gegentreffer zu kassieren (1:0/SO, 2:0, 4:1).

So, 19.02.2023, 17.30 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – EC-KAC

Referees: BERNEKER, NIKOLIC K., Bedynek, Muzsik. | >> LIVE AUF PULS 24 <<

Im PULS 24-Livespiel kommt es zum direkten Duell um den sechsten Tabellenplatz. Diesen hat aktuell der EC-KAC mit 70 Punkten inne. Nur einen Punkt und Platz dahinter folgen die Steinbach Black Wings Linz, die aber bereits eine Partie mehr absolviert haben als die Klagenfurter. Die aktuelle Form spricht auch für die Gäste aus Klagenfurt, die fünf der vergangenen sieben Spiele gewinnen konnten. Am Freitag unterlagen sie Tabellenführer Bozen nur knapp mit 2:3/SO. Die Black Wings wiederum konnten keines der vergangenen vier Spiele gewinnen. In lediglich vier der letzten 15 Partien gelang den Stahlstädtern der erste Treffer des Spiels. Am Freitag mussten sie sich in Bruneck mit 2:4 geschlagen geben. Davor unterlagen sie in Wien mit 1:4. Den KAC hatten die Oberösterreicher in dieser Saison immer im Griff. In allen drei Aufeinandertreffen setzten sich die Black Wings durch (1:0, 5:3, 5:3). Der EC-KAC muss auch in Linz auf die sieben Langzeitverletzten Maximilian Preiml, Rihards Bukarts, Johannes Bischofberger, Nick Petersen, Thomas Koch, Finn van Ee und Daniel Obersteiner verzichten.

So, 19.02.2023, 17.30 Uhr: spusu Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia

Referees: GROZNIK, SIEGEL, Gatol-Schafranek, Hribar.

Ein Punkt fehlt Tabellenführer HCB Südtirol Alperia noch zur fixen Champions Hockey League-Qualifikation. Die Top-2 nach dem Grunddurchgang lösen das Ticket für die Königsklasse im Eishockey. Die spusu Vienna Capitals wiederum können den Viertelfinal-Einzug klar machen. Sollte der Tabellenfünfte nach regulärer Spielzeit gegen Bozen gewinnen und im Parallelspiel der KAC die Black Wings Linz bezwingen – nach regulärer Spielzeit, Overtime oder Shootout – dann ist den Capitals ein Top-sechs-Platz gewiss. Zuletzt befinden sich sowohl Wien als auch Bozen in starker Form. Die Capitals gewannen die vergangenen drei Spiele allesamt, mit einem Torverhältnis von 13:3. Bozen ging in bemerkenswerten 18 der vergangenen 21 Spiele als Sieger vom Eis. Im direkten Saisonvergleich mit den Capitals mussten sich die Südtiroler in einer Begegnung geschlagen geben.