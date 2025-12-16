Dembele und Bonmati sind FIFA-Weltfußballer 2025

Von: APA/dpa/Reuters

Ousmane Dembele und Aitana Bonmati sind am Dienstagabend beim Gala-Dinner des Weltverbandes FIFA in Doha als Weltfußballer des Jahres 2025 ausgezeichnet worden. Die FC-Barcelona-Spielerin Bonmati triumphierte zum dritten Mal in Folge. Dem Franzosen Dembele in Diensten von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wurde die Ehre zum ersten Mal zuteil. Zum Welttrainer 2025 wurde der Spanier Luis Enrique gekürt.

Er hatte Paris Saint-Germain zum ersten Titel in der Champions League geführt. Zur besten Trainerin wurde Sarina Wiegman gewählt. Die Niederländerin holte vergangenen Sommer mit England ihren insgesamt dritten EM-Titel als Auswahltrainerin.

Der 28-jährige Dembele setzte sich bei der Wahl gegen seinen Landsmann Kylian Mbappe von Real Madrid und den Spanier Lamine Yamal (FC Barcelona) durch. “Ich möchte allen meinen Teamkollegen danken. Es zeigt einfach, dass sich harte Arbeit auszahlt”, sagte Demebele. “Es war ein fantastisches Jahr für mich, sowohl persönlich als auch gemeinsam.” Bonmati, Champions-League-Spielerin der Saison und EM-Finalistin mit Spanien, war ebenfalls glücklich. “Danke an die Spieler, Trainer und Fans, die für mich gestimmt haben, damit ich diesen Preis gewinnen kann”, erklärte Bonmati, die sich derzeit von einer Operation an einem gebrochenen Wadenbein erholt.

Donnarumma und Hampton siegten wie beim Ballon d’Or

Bereits zuvor war Gianluigi Donnarumma zum Welttormann des Jahres gewählt worden. Bei den Frauen ging die Auszeichnung an Englands Nationaltorhüterin und Europameisterin Hannah Hampton vom FC Chelsea. Sowohl Donnarumma als auch die 25-jährige Hampton hatten zuvor in diesem Jahr bereits den Ballon d’Or gewonnen. Auch Dembele und Bonmati hatten bereits Ende September bei der Konkurrenzveranstaltung zu den FIFA-Awards gewonnen.

Donnarumma, der inzwischen für Manchester City spielt, hatte in der vergangenen Saison mit Paris Saint-Germain sowohl die Champions League als auch in Frankreich die Meisterschaft und den Pokal gewonnen. Der Europameister von 2021 war im selben Jahr vom AC Milan zu PSG gewechselt und bis zum vorigen Sommer Stammtorhüter in Paris gewesen.

An der Wahl beteiligt waren Nationaltrainer, Auswahlkapitäne, Fußball-Journalisten und Fans über die offizielle Homepage der FIFA.