Den „Huskies“ glückt der vierte Streich

Klobenstein – Die Dominanz der „Huskies“ ist zurück! Das deutsch-südtirolerische Team hat sich am Samstagabend bei der Pond Hockey EM auf dem Eisring der Ritten Arena zum vierten Mal zum Europameister gekürt. Im Finale setzten sie sich gegen das tschechische Team Unstoppables mit 10:4 durch. Mit 54 teilnehmenden Mannschaften aus fünf verschiedenen Nationen wurde auf dem Ritten ein neuer Rekord aufgestellt.

Bei der letzten Ausgabe im Jahr 2020 waren es noch 50 Mannschaften, was damals ein neuer Bestwert war. Dass die Lust auf die Pond Hockey EM auch nach zweijähriger Corona-Abstinenz noch riesig ist, zeigte sich bei der diesjährigen Ausgabe, die die insgesamt achte auf dem Ritten war. 54 Mannschaften kreuzten am Freitag und Samstag auf dem Eisring der Ritten Arena die Schläger.

Als einer der großen Mitfavoriten ins Turnier gestartet waren einmal mehr die „Huskies“. Im mit Spielern aus Deutschland und Südtirol gefüllten Team befinden sich schließlich zahlreiche ehemalige Hockeygrößen. Christian Walcher, Roland Ramoser, Günther Hell, Alexander Egger, Tino Boos, Matthias Hitzelberger, Lukas Martini und Alexander Wedl sind die Namen der „Huskies“, die im Finale den tschechischen „Unstoppables“ mit 10:4 eine regelrechte Abfuhr erteilten.

Im Halbfinale war es für die „Huskies“ weniger deutlich, denn gegen das Südtiroler Team „die Veteranen“ mussten sie den 6:5-Sieg hart erkämpfen. Ähnlich hart war es für die „Unstoppables“, die gegen das finnische Team „Die Lappen von Lappland“ einen 4:3-Sieg über die Zeit bringen mussten. Die beiden Verliererteams spielten sich vor dem Finale den dritten Platz aus. Das Podium wurde dank des 3:1-Sieg von den „Veteranen“ mit einer italienischen Mannschaft komplettiert.

Der HC Mechov B ist der Lucky Loser

Neben der Finalrunde um den Titel des Europameisters wurde auch eine Finalrunde der Lucky Loser ausgetragen. Auch hier ging es von den Achtelfinals bis zum großen Finale, in dem der HC Mechov B (Tschechien) und der HC durschtiga Jergina (Italien) aufeinandertrafen. Nach einer umkämpften Partie setzten sich dabei die tschechischen Gäste in der Overtime mit 1:0 gegen die Pusterer durch. Bereits zuvor wurde außerdem ein Kinder-Turnier veranstaltet. Fünf Mannschaften gingen dabei aufs Eis, den Turniersieg holten sich die Rittner Buam in der U11 und der SV Kaltern in der U7.

Skills Competition

Am Samstag wurde parallel zum Turnier auch wieder die Skills Competition abgehalten. Auch beim Hauptpreis sind die Veranstalter der Tradition treu geblieben: Eine nigelnagelneue Vespa gab es zu gewinnen. Als geschicktester Teilnehmer erwies sich dabei Roland Ramoser. Der Spieler der „Huskies“ meisterte die verschiedenen Aufgaben mit der höchsten Punkteausbeute und darf sich – sobald die Temperaturen es wieder zulassen – auf den ein oder anderen Vespa-Trip freuen.

Die Freude war auch bei den Veranstaltern groß, denn die achte Pond Hockey EM auf dem Ritten war einmal mehr ein voller Erfolg. „Es war wieder ein super Wochenende, wir sind mega zufrieden! Tolle, spannende Spiele, viele Zuschauer und ein super Klima: Alles ist aufgegangen. Das Niveau steigt bei jeder EM und es sind wieder viele Mannschaften aus dem Ausland gekommen, sogar welche aus Nordamerika. Besser hätten wir es uns nicht vorstellen können“, zog Rittens Pond-Hockey-Präsident Alex Rottensteiner sein Fazit.

European Pond Hockey Championship Klobenstein/Ritten:

Achtelfinale:

Baufirma Ploner – Shanghai 3:1

Die Lappen von Lappland – Warrior Kraken 8:6

HC Siebeneich – Gentlemans Club 7:2

Unstoppables – HC Slovan Zlouni 3:2

Huskies – Gibbons 10:4

Morgenholz – Pond James Pond 2:3

Krähenbach Kings – HC Mechov A 3:7

Pond Selection – die Veteranen 4:13

Viertelfinale:

Baufirma Ploner – Die Lappen von Lappland 4:9

HC Siebeneich – Unstoppables 3:7

Huskies – Pond James Pond 6:4

HC Mechov A – die Veteranen 3:9

Halbfinale:

Die Lappen von Lappland – Unstoppables 3:4

Huskies – die Veteranen 6:5

Spiel um Platz 3:

Die Lappen von Lappland – die Veteranen 1:3

Finale:

Unstoppables – Huskies 4:10