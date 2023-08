Der Charme des Stettiner-Cups lässt auch heuer nicht nach

Moos in Passeier – Es ist so weit! An diesem Sonntag, 6. August steht im Hinterpasseiertal einer der Berglauf-Klassiker der Südtiroler Szene auf dem Programm: Der 24. Stettiner-Cup. Vom Parkplatz in Pfelders geht es über Stock und Stein bis zur Stettiner Hütte auf 2855 Metern über dem Meeresspiegel. Dieses Jahr bahnt sich ein Schaulaufen mit zahlreichen Berglauf-Stars der lokalen Szene an.

Knapp zehn Kilometer lang ist die Strecke des Stettiner-Cups und damit ist er ein vermeintlich kurzer Berglauf. Wirft man aber einen Blick auf die Strecke, dann wird gleich klar, dass diese zehn Kilometer nicht ganz ohne sind: 1255 Höhenmeter sind schließlich zu bewältigen. Anfangs wird nach dem Start von Pfelders um 10 Uhr noch eher flach über Forstwege bis zur Lazinser Alm gelaufen, ehe es steil nach oben geht. Über die Zick-Zack-Steige unterhalb des Eisjöchls wird die neue Stettiner Hütte in Angriff genommen, die seit etwas mehr als einem Jahr wieder in voller Pracht steht. Zur Erinnerung: 2014 wurde die alte Schutzhütte von einer Lawine zerstört.

Für den kultigen Berglauf haben sich auch heuer wieder zahlreiche Top-Läuferinnen und -Läufer angemeldet. Bei den Männern haben sich Vorjahressieger Armin Larch und der Sarner Hannes Perkmann angekündigt, während mit Andreas Innerebner noch ein Sarner und Vorjahreszweiter, der Grödner Samuel Demetz (Vorjahresdritter) und der Vinschger Thomas Niederegger fix angemeldet sind. Außerdem hat sich im letzten Moment auch Andreas Reiterer für den Stettiner-Cup angemeldet: Mit der Silbermedaille bei der letzten Berglauf-Weltmeisterschaft im Stubaital ist der Haflinger immer ein heißes Eisen.

Petersen bekommt jede Menge Konkurrenz

Im Damenfeld ist die Titelverteidigerin ebenfalls wieder dabei. Severine Petersen hat schon nach ihrem Sieg bei der 23. Ausgabe angekündigt, dass sie gerne wiederkommt – und hat Wort gehalten. Den zweiten Streich in Serie wollen ihr aber mehrere Läuferinnen streitig machen, allen voran die Meraner Bergläuferin Anna Lena Hofer, aber auch das Jungtalent Anna Hofer aus Rabland könnte dabei sein. Außerdem ist das gesamte Podest vom August 2022 vertreten, denn auch die Vorjahreszweite Edeltraud Thaler und die Dritte, Irene Senfter, sind am Sonntag wieder mit von der Partie.

Dass Teilnehmer immer wieder ins Hinterpasseiertal kommen, ist eine der größten Stärken des Stettiner-Cups. Auch heuer verzeichnet das OK-Team der Bergrettung Moos um Markus Raich wieder zahlreiche Rückkehrer: „Die Landschaft, die Organisation, das familiäre Umfeld: Es gibt viele Kleinigkeiten, die den Leuten beim Stettiner-Cup gut gefallen und immer wieder ein Grund für sie sind, erneut anzutreten. Bislang haben sich mehr als 220 Läuferinnen und Läufer angemeldet, viele waren schon zumindest einmal hier. Uns freut das natürlich sehr“, sagt Raich.

In Sachen Organisation sind die Veranstalter auf einem guten Weg: „Das Team ist eingespielt, es sind nur noch wenige Kleinigkeiten zu erledigen. Auch die Wetterprognosen sehen für Sonntag vielversprechend aus. Wir freuen uns auf die 24. Ausgabe!“, so Raich abschließend. Wer sich den Klassiker im Naturpark Texelgruppe als Läuferin oder Läufer nicht entgehen lassen will, kann sich auch immer noch auf der Webseite des Veranstalters (https://stettiner-cup.com/anmeldung/) einschreiben lassen, muss sich aber beeilen: Die Anmeldungen sind nur noch bis Mitternacht vom Donnerstag, 3. August geöffnet.