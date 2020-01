Der FC Südtirol verpflichtet Marco Beccaro

Bozen – Der FC Südtirol gibt bekannt, die Transferrechte von Marco Beccaro erworben zu haben. Der 30-jährige Mittelfeldakteur, der sich in den letzten eineinhalb Jahren den Dress von Triestina überstreifte, unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, mit Option auf ein weiteres Jahr.

Marco Beccaro, geboren am 25. November 1989 in Campodarsego, ist ein erfahrener Mittelfeldspieler, dessen starker Fuß der rechte ist.

Zu Beginner seiner Fußballerkariere, d.h. im Biennium 2008-2010, spielte Beccaro für Albignasego und Domegliara in der Serie D. Daraufhin streifte sich der Mittelfeldspieler das Trikot von Mezzocorona (Serie C2) und für zwei Jahre jenes von Real Vicenza (Oberliga und Serie D) über. Nach den Erfahrungen mit Marano, Sacilese und Luparense wechselte Beccaro im Sommer 2016 zu Mestre. Nach dem Serie D-Gewinn in der Saison 2016/17 (34 Einsätze und 18 Treffer), sammelte der treffsichere Mittelfeldspieler in der darauffolgenden Serie C-Meisterschaft 32 Einsätze und erzielte dabei vier Treffer. Im Sommer 2018 unterschrieb Beccaro bei Triestina. In anderthalb Jahren in der Hafenstadt brachte es der 30-Jährige auf 42 Einsätze und drei Treffer.

Der FC Südtirol heißt Marco Beccaro herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg für sein Abenteuer in Bozen!