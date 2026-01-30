Der FCS empfängt Catanzaro

Von: Ivd

Bozen – Nach dem Heimsieg gegen Padova am vergangenen Spieltag sind die Weißroten an diesem Wochenende erneut im Bozner Drusus-Stadion gefordert: Am Samstag um 15.00 Uhr treffen die Weißroten auf den derzeitigen Tabellenachten Catanzaro

Zweites Heimspiel in Folge für den FC Südtirol. Nach dem 3:0-Erfolg gegen Padova am vergangenen Wochenende, der für die Weißroten den dritten Sieg in Serie bedeutete, empfängt die Mannschaft von Trainer Fabrizio Castori an diesem Samstag Catanzaro im heimischen Drusus-Stadion. Die Begegnung des 22. Spieltags der Serie B wurde für 15.00 Uhr angesetzt.

Am vergangenen Sonntag feierten die Weißroten vor heimischem Publikum einen 3:0-Sieg gegen Padova und setzten damit ihre Erfolgsserie fort. Nach der ersten Halbzeit führte der FCS – dank der Kopfballtreffer von Merkaj und Pecorino – mit 2:0, ehe Casiraghi in der Nachspielzeit per Elfmeter den Endstand markierte. Für die Defensive um Goalie Adamonis handelte es sich zudem um das zweite „Clean Sheet“ in Folge. In der Tabelle rangiert der FC Südtirol derzeit mit 25 Punkten auf dem elften Platz.

Trainer Fabrizio Castori muss gegen Catanzaro verletzungsbedingt auf Jacopo Martini, Andrea Masiello und Nicola Pietrangeli verzichten. Neuzugang Alessio Cragno befindet sich hingegen in der abschließenden Phase seiner Rehabilitation nach dem im Juni erlittenen Achillessehnenriss.

Catanzaro zählt zweifellos zu den konstant leistungsstärksten Serie B-Mannschaften der vergangenen Jahre. Nach dem Aufstieg in die zweite Liga in der Saison 2022/23 belegten die Gelb-Roten in den beiden darauffolgenden Meisterschaften die Ränge fünf bzw. sechs und erreichten jeweils das Halbfinale der Playoffs. In der laufenden Saison liegt Catanzaro derzeit mit 32 Punkten auf dem 8. Platz und ist somit erneut auf Kurs, sich für die Aufstiegsspiele zu qualifizieren.

Unter Trainer Alberto Aquilani, der überwiegend auf ein 3-5-2-System setzt, startete das Team mit sechs Unentschieden in die Saison, auf die zwei Niederlagen folgten. Catanzaro hielt jedoch konsequent am eingeschlagenen Weg fest und wurde dafür belohnt: Acht Erfolge in den darauffolgenden zehn Partien führten dazu, dass sich die „Aquile“ wieder in der Playoff-Zone festsetzen konnten. Am vergangenen Spieltag gab es für Catanzaro ein torloses Remis gegen Sampdoria, während man sich in den beiden vorherigen Auswärtspartien den formstärksten Teams der Liga, Venezia (3:1) und Frosinone (2:0), geschlagen geben musste. In letztgenannter Partie musste Trainer Aquilani auf Mittelfeldspieler Simone Pontisso verzichten.

Die größte Gefahr in den Reihen von Catanzaro geht weiterhin vom Kapitän und Aushängeschild der Mannschaft, Pietro Iemmello, aus. Der 33-jährige Angreifer, der in den beiden vergangenen Serie B-Saisons (inklusive Playoffs) insgesamt 34 Treffer erzielen konnte, steht in der laufenden Meisterschaft bei fünf Toren und ebenso vielen Vorlagen. Iemmello traf in den vergangenen fünf Begegnungen mit dem FC Südtirol viermal, einschließlich des Ausgleichtreffers zum 1:1-Endstand im Hinspiel der laufenden Spielzeit.

Noch erfolgreicher präsentiert sich in dieser Spielzeit Alphadjo Cissè, der bisher bereits sechs Ligatore verbuchen konnte. Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler ist von Hellas Verona ausgeliehen und absolvierte im vergangenen November seine ersten Einsätze für die italienische U21-Nationalmannschaft.

Ein weiterer zentraler Faktor im Offensivspiel von Trainer Alberto Aquilani ist Filippo Pittarello. Der 29-jährige Angreifer aus Padova bestreitet in diesem Jahr seine zweite Saison im Trikot von Catanzaro und steuerte bislang in 17 Einsätzen drei Tore und ebenso viele Vorlagen bei.

Die Begegnung zwischen dem FC Südtirol und Catanzaro wird von Herrn Niccolò Turrini aus der Sektion Florenz geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Giuseppe Di Giacinto (Teramo) und Simone Pistarelli (Fermo) sowie der vierte Offizielle Francesco Zago (Conegliano). Die Videoschiedsrichter der Partie sind die Herren Alberto Santoro (VAR; Messina) und Stefano Del Giovane (AVAR; Albano Laziale).