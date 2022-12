Der FCS empfängt Tabellenführer Frosinone

Bozen – Am Sonntag, den 4. Dezember treffen die Weißroten im heimischen Drusus-Stadion auf den aktuellen Spitzenreiter der Serie B. Der Spielbeginn ist um 15.00 Uhr.

Zweites aufeinanderfolgendes Heimspiel für den FC Südtirol. Die Weißroten treffen nach dem 2:2 gegen Ascoli am Sonntag, den 4. Dezember im Drusus-Stadion auf Frosinone. Das Match gegen den aktuellen Tabellenführer der Serie B wurde für 15.00 Uhr angesetzt.

DIE AUSGANGSLAGE

Im Monat November spielte der FC Südtirol gegen Cagliari, Bari und Ascoli drei Mal 2:2-Unentschieden. Dank dieser Remis konnten die Weißroten ihre anhaltende Positivserie auf elf Meisterschaftsspiele ausbauen. Seit der Einstellung von Pierpaolo Bisoli holten die Weißroten fünf Siege und sechs Unentschieden. Aktuell liegt der FCS mit 21 Punkten auf dem achten Tabellenrang.

DER GEGNER

Kurz zur Geschichte

Gegründet im Jahr 1906, spielte Frosinone im 20. Jahrhundert vorwiegend in der 3. bzw. 4. nationalen Spielklasse. Den großen Durchbruch im italienischen Profifußball schafften die „Ciociari“ im neuen Jahrtausend. Mit elf Serie B-Teilnahmen und zwei Aufstiegen in die Serie A (2015 und 2018) wurde Frosinone zum dritterfolgreichsten Club der Region Latium. Zu den wichtigsten Erfolgen der Vereinsgeschichte zählen zudem zwei Serie C2- (1986/87 & 2003/04) sowie zwei Serie D-Titel (1965/66 & 1970/71). In der vergangenen Spielzeit landete Frosinone auf dem neunten Rang der Serie B.

Der Trainer

Frosinone wird seit März 2021 vom WM-Helden aus dem Jahr 2006 Fabio Grosso gecoacht. Der Römer erzielte damals in der Verlängerung des Halbfinals gegen Deutschland den 1:0-Führungstreffer und verwandelte im anschließenden Endspiel gegen Frankreich den entscheidenden Elfmeter. Auf Club-Ebene war Grosso u.a. für Palermo, Inter, Lyon und Juventus im Einsatz. Bei den Junioren der „Alten Dame“ begann nachfolgend auch seine Trainerkarriere. Vor seinem Engagement bei Frosinone stand Grosso bei Bari, Hellas Verona, Brescia und Sion unter Vertrag.

In der Meisterschaft

Mit 31 Punkten in 14 Spielen ist Frosinone alleiniger Tabellenführer der Serie B. Der Vorsprung auf den Zweitplatzieren Reggina beträgt aktuell fünf Zähler. Nach sechs aufeinanderfolgenden Siegen mussten sich die „Ciociari“ zuletzt gegen Cagliari mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Mit nur neun Gegentreffern stellt Frosinone die sicherste Abwehrreihe der Liga. Die besten Torschützen im Kader sind die Shooting-Stars Samuele Mulattieri (22) und Luca Moro (21) mit entsprechend vier und drei Meisterschaftstreffern.

DIE BILANZ

Am Sonntag kommt es zur vierten Pflichtspielbegegnung zwischen den beiden Clubs. Die ersten beiden Aufeinandertreffen gehen auf die Lega Pro 2011/12 zurück, beide Male ging der FCS als Sieger hervor: 1:0-Erfolg im Drusus-Stadion (Calliari) und 2:1-Auswärtssieg in Frosinone (Bonvissuto, Fischnaller, Grea). Zuletzt trafen die beiden Vereine im Italienpokal 2018/19 aufeinander. Die Weißroten besiegten die damalige Serie A-Truppe mit 2 zu 0: Costantino und Turchetta waren dabei die Torschützen. Aufgrund einer Stadionsperre Frosinones wurde die Begegnung in Benevento vor leeren Rängen ausgetragen.

ALTE BEKANNTE

FCS-Torhüter Alessandro Iacobucci stand zwischen 2018 und 2021 bei Frosinone unter Vertrag. Für die „Ciociari“ bestritt der heute 31-Jährige insgesamt acht Serie B- und zwei Italienpokalspiele. In seiner ersten Saison in Frosinone war Iacobucci Ersatztorhüter im Serie A-Kader. Für die Südtiroler gäbe es hingegen ein Wiedersehen mit Luca Mazzitelli. Der Mittelfeldspieler bestritt in der Saison 2014/15 27 Pflichtspiele für den FCS. Aufgrund einer Gelbsperre verpasst Mazzitelli jedoch die Rückkehr ins Drusus-Stadion.

DER SCHIEDSRICHTER

Die Begegnung zwischen dem FC Südtirol und Frosinone wird von Herren Francesco Forneau geleitet. Dem Unparteiischen aus der Sektion Rom-1 stehen die Assistenten Stefano Alassio (Imperia) und Mattia Scarpa (Reggio Emilia) sowie der 4. Offizielle Daniele Minelli (Varese) zur Seite. Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Gianluca Manganiello (VAR; Pinerolo) und Giacomo Paganessi (AVAR; Bergamo).

Francesco Forneau, Jahrgang 1984, ist seit 2006 als Schiedsrichter aktiv. Im Jahr 2014 wurde er in die Kommission der Lega Pro befördert. Nach drei Spielzeiten in der 3. Liga, in welchen er u.a. ein Endspiel des Serie C-Pokals leitete, schaffte er den Sprung in die Serie B. Sein Debüt in der 2. Liga – Cesena-Venedig 0:0 – feierte er am 23. September 2017. Knapp drei Monate später, am 30. Dezember 2017, leitete Forneau seine erste Partie in der Serie A: Benevento-Chievo Verona 1:0. Heute kann er insgesamt 30 Matches in der Serie A, 56 in der Serie B und neun im Italienpokal vorweisen.

In dieser Saison leitete Forneau vier Begegnungen in der Serie A (Napoli-Monza 4:0, Inter-Cremonese 3:1, Torino-Empoli 1:1 und Udinese-Lecce 1:1) und zwei in der Serie B (Cagliari-Bari 0:1 und Modena-Palermo 0:2).

Unter der Leitung von Referee Forneau holte der FC Südtirol bisher zwei Siege in ebenso vielen Matches: Torres-FCS 0:1 (2014/15) und Giana Erminio-FCS 1:2 (2015/16). Für Gegner Frosinone gab es unter seiner Aufsicht bisher ein Unentschieden (Frosinone-Cremonese 0:2, 2019/20) und zwei Niederlagen (Frosinone-Spezia 0:1, 2019/20 Playoff; Cosenza-Frosinone 1:1, 2021/22).

SPIELÜBERTRAGUNG

Die Begegnung zwischen dem FCS und Frosinone wird live auf Sky, Dazn und Helbiz Live übertragen.

SERIE B – 15. SPIELTAG

Samstag, 3. Dezember

14.00 Uhr: Venedig-Ternana

18.00 Uhr: Cagliari-Parma

Sonntag, 4. Dezember

12.30 Uhr: SPAL-Modena

15.00 Uhr: Ascoli-Como

15.00 Uhr: Bari-Pisa

15.00 Uhr: Brescia-Reggina

15.00 Uhr: Cosenza-Perugia

15.00 Uhr: Genoa-Cittadella

15.00 Uhr: FC Südtirol-Frosinone

18.00 Uhr: Benevento-Palermo