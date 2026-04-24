Der FCS empfängt Tabellennachbar Mantova

Von: mk

Bozen – Mit dem klaren Ziel, am Ende der Saison den vierten Klassenerhalt in Folge zu feiern, bereitet sich der FC Südtirol mit höchster Konzentration auf die bevorstehende Herausforderung vor. Am Samstag, den 25. April – im Rahmen des 36. und zugleich drittletzten Spieltags der Serie B – empfängt die Mannschaft von Trainer Fabrizio Castori auf heimischem Boden den Tabellennachbarn Mantova. Spielbeginn im Bozner Drusus-Stadion ist um 15.00 Uhr.

Am vergangenen Spieltag musste der FC Südtirol in La Spezia eine bittere Auswärtsniederlage hinnehmen. Mehrere Faktoren – allen voran der frühe Platzverweis von Zedadka in der 23. Spielminute – ebneten den Weg für einen letztlich klaren Erfolg der Gastgeber. Nun gilt es für Kapitän Tait und Co den Blick konsequent nach vorne zu richten und in den verbleibenden Spielen jene Punkte einzufahren, die für den Klassenerhalt noch erforderlich sind. Mit 40 Zählern belegen die Weißroten aktuell – punktegleich mit Padova, Sampdoria und dem kommenden Gegner Mantova – den elften Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den ersten der beiden Playout-Ränge, derzeit von Virtus Entella eingenommen, beträgt vier Zähler.

Trainer Castori muss am Samstag neben Cragno und Kofler auch auf Zedadka (gesperrt), Bordon und Verdi (beide angeschlagen) verzichten. Über eine Einberufung von Tronchin wird dagegen erst im Anschluss an das Abschlusstraining entschieden.

Der Gegner

Auch Mantova ist in diesem Saisonfinale bestrebt, die noch fehlenden Punkte im Rennen um den Klassenerhalt einzufahren. Die Mannschaft von Trainer Francesco Modesto, der am 15. Dezember das Amt von Davide Possanzini übernommen hat, rangiert mit derselben Punkteanzahl wie der FC Südtirol in der Tabelle, weist jedoch eine leicht negativere Tordifferenz auf (-11 gegenüber -6 zugunsten des FCS). In 19 Partien unter der Leitung des 201-fachen Serie A-Profis sammelte Mantova 26 Punkte, was in einer separaten Wertung einem virtuellen 8. Tabellenplatz entspräche. Insbesondere in den vergangenen Wochen präsentierten sich die „Virgiliani“ in beachtlicher Verfassung, mit vier Siegen aus den letzten sieben Spielen. Vor der 0:2-Heimniederlage am letzten Spieltag gegen Avellino feierte Mantova einen 2:0-Auswärtssieg in La Spezia sowie einen 1:0-Heimerfolg gegen Virtus Entella. Die „Biancorossi“, die bevorzugt im 3-4-2-1-System agieren, zählen zu den ballsichersten Mannschaften der gesamten Meisterschaft. Mit einem durchschnittlichen Ballbesitz von 57,5 Prozent liegt Mantova ligaweit auf Rang zwei, ausschließlich hinter Tabellenführer Venezia. Auch hinsichtlich der erfolgreichen Pässe pro Spiel (396,8) nimmt das Team von Modesto den zweiten Platz ein.

Auf personeller Ebene musste Mantova zuletzt auf die Abwehrspieler Meroni, Ligue und Gonçalves sowie auf die Offensivkräfte Bonfanti, Muci und Mensah verzichten.

Augenmerk auf

Davide Bragantini zählt zu den zentralen Figuren des Erfolgslaufs von Mantova und gehört aktuell zu den formstärksten Akteuren der gesamten Serie B. Das 22-jährige Offensivtalent, ausgebildet im Nachwuchs von Hellas Verona, wird von Modesto auf der Doppelzehn eingesetzt und verbuchte in seinen letzten neun Einsätzen sechs Treffer, allesamt mit direktem Einfluss auf Punktgewinne der „Virgiliani“.

Besondere Aufmerksamkeit gilt aus Sicht des FC Südtirol auch Leonardo Mancuso. Der 33-jährige Angreifer ist mit sieben Treffern, gemeinsam mit Francesco Ruocco, bester Torschütze von Mantova. Mancuso bringt einen reichen Erfahrungsschatz von 311 Serie B Einsätzen und 90 Treffern (inklusive Playoffs) mit und erzielte im März 2017 – damals im Trikot von Sambenedettese in der Serie C – einen Viererpack gegen den FCS.

Zu den konstantesten Leistungsträgern Mantovas zählt zudem Simone Trimboli, der aktuell seine dritte Saison im Trikot der Lombarden bestreitet. Der 24-jährige Mittelfeldspieler führt sein Team mit fünf Assists in der Vorlagenstatistik an und ist zugleich der Akteur mit den meisten herausgespielten Torchancen.

Der Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen dem FC Südtirol und Mantova wird von Frau Maria Sole Ferrieri Caputi aus der Sektion Livorno geleitet. Zur Seite stehen ihr die Assistenten Lorenzo Giuggioli (Grosseto) und Andrea Zezza (Ostia Lido) sowie der vierte Offizielle Andrea Mazzer (Conegliano). Die Videoschiedsrichter der Partie sind die Herren Matteo Gualtieri (VAR; Asti) und Marco Guida (AVAR; Torre Annunziata).