Der FCS erzielt vier Treffer gegen St. Georgen

Ratschings/Stange – Am späten Donnerstagnachmittag bestritt der FC Südtirol sein zweites offizielles Testspiel der neuen Saison. Im Sportzentrum von Stange bei Ratschings, wo die Weißroten noch bis morgen ihr Sommertrainingslager absolvieren, traf der FCS auf den Oberligisten St. Georgen.

Das Testspiel in Stange endete mit einem 4:0-Erfolg (0:0 zur Halbzeit) für den FC Südtirol. In der ersten Halbzeit erspielten sich die Weißroten mehrere potenzielle Torchancen, scheiterten aber jeweils an den starken Paraden des gegnerischen Torhüters Negri.

Wie bereits am Samstag gegen die Auswahl Ridnauntal tauschte Trainer Valente zur Halbzeit die gesamte Aufstellung aus. Der erste Treffer der Partie fiel in der 58. Spielminute, als Casiraghi die entscheidende Lücke fand, um den überragenden Negri zu überwinden. Das 2:0 fiel in der 67. Minute, als Odogwu eine präzise Hereingabe von Tait von der rechten Seite mit einem spektakulären Volleyschuss vollendete. Casiraghi erhöhte in der 76. Minute auf 3:0 und setzte mit seinem dritten Treffer in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 4:0.

Ein weiteres Testspiel steht am Mittwoch, den 31. Juli, auf dem Programm. Der FC Südtirol trifft im heimischen FCS Center in Rungg auf den Serie D-Verein Lavis – Anstoß ist um 17.00 Uhr.

Am Samstag, den 3. August, findet im Bozner Drusus-Stadion das Dreierturnier mit dem Serie A-Verein und Champions League-Teilnehmer Bologna und dem deutschen Bundesligisten Bochum statt. Ausgetragen wird das Turnier im Round-Robin-Format, mit drei Spielen zu jeweils 60 Minuten (zwei Halbzeiten zu 30 Minuten).

FC SÜDTIROL – ST. GEORGEN 4:0 (0:0)

FC SÜDTIROL, 1. HALBZEIT: Drago, Arrigoni, Masiello, Rover, Crespi, Vimercati (30. Testa), Zedadka, Pietrangeli, Kurtic (30. Brik), Kofler, Merkaj.

FC SÜDTIROL, 2. HALBZEIT: Poluzzi, Cagnano, Giorgini, Ceppitelli, S. Davi (58. Testa), Molina, Casiraghi, Tait, Lonardi, Cisco, Odogwu.

Trainer: Federico Valente

ST. GEORGEN: Negri (82. M. Brugger), Aichner (78. Eisenstecken), Lercher (69. Mascolo), G. Brugger (72. Grannauz), Bachmann (46. Messner), Oberhollenzer (46. Calcagnile), Carlini (46. Kirchler), Peintner (46. Isufaj), Harrasser (46. Siller), Schwingshackl (46. Zeby), Volgger (69. Hintner).

Trainer: Gianluca Cecere

Schiedsrichter: Denise Perenzoni aus Rovereto, unterstützt von Stefan Nikolic aus Meran und Santo Accorso aus Bozen

Tore: 58. 1:0 Casiraghi, 67. 2:0 Odogwu, 76. 3:0 Casiraghi, 88. 4:0 Casiraghi.