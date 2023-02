Der FCS nimmt Joaquín Larrivey unter Vertrag

Bozen – Der FC Südtirol hat Joaquín Oscar Larrivey unter Vertrag genommen. Der argentinische Angreifer hat ein Arbeitspapier bis Saisonende – Fälligkeit 30. Juni 2023 – unterzeichnet.

Geboren am 20. August 1984 in Gualeguay (Argentinien), ist Larrivey ein physisch dominanter Mittelstürmer (1.85 Meter; 82 Kilo), der über eine dezente Individualtechnik und ein starkes Kopfballspiel verfügt. Seinen Spitznamen „El Bati“ hat er aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem ehemaligen argentinischen Weltklassestürmer Batistuta erhalten.

Fußballerisch großgeworden ist Larrivey im Jugendsektor von Huracan, einem Club der Hauptstadt Buenos Aires. Im Sommer 2007 wechselte er nach Cagliari in die Serie A, wo er es bis zur Saison 2012/13 auf insgesamt 102 Einsätze und 16 Treffer brachte. Zwischenzeitlich spielte er jedoch, jeweils auf Leihbasis, für die argentinischen Erstligaclubs Velez Sarsfield und Atletico Colón.

Nach seinem Abgang aus Sardinien ging Larrivey eine Saison lang für den mexikanischen Club CF Atlante auf Torjagd. Im Biennium 2013-2015 stürmte er für die spanischen Clubs Rayo Vallecano bzw. Celta Vigo und erzielte in 70 LaLiga-Einsätzen starke 23 Treffer.

Auf die Jahre in der iberischen Halbinsel folgten eine Saison mit Baniyas (Vereinigte Arabische Emirate), zwei Spielzeiten im Dress vom japanischen Club JEF United Chiba sowie eine Meisterschaft mit Cerro Porteno (Paraguay). Zwischen 2020 und Anfang 2022 stand Larrivey bei Universidad de Chile unter Vertrag. Für letzteren erzielte er in 65 Ligaeinsätzen beachtliche 39 Treffer.

Mit seinem Wechsel zu Cosenza kehrte Larrivey im vergangenen Februar – nach neun Jahren – nach Italien zurück. Unter der Leitung von Pierpaolo Bisoli erzielte er in 17 Einsätzen acht Treffer, zwei davon im entscheidenden Playout-Rückspiel gegen Vicenza (2:0). Sein Vertrag mit dem kalabrischen Club wurde daraufhin automatisch verlängert. In der ersten Hälfte der laufenden Saison kam Larrivey in 20 Meisterschaftsspielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer.

Larrivey wird beim FC Südtirol mit der Rückennummer 32 auflaufen. Der FCS heißt Joaquín Oscar Larrivey herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg in Südtirol.