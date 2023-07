Der FCS verpflichtet Andrea Cagnano

Bozen – Der FC Südtirol hat sich mit Como 1907 auf die feste Verpflichtung von Andrea Cagnano geeinigt. Der 25jährige Abwehrspieler erhält bei den Weißroten einen Dreijahresvertrag mit Fälligkeit 30. Juni 2026.

Andrea Cagnano (1.80 Meter x 79 Kilo; Linksfuß) wurde am 17. Juni 1998 in Cantù geboren. Großgeworden in der renommierten Fußballschule von Inter Mailand, für deren „Primavera“ er zwischen 2015 und 2017 insgesamt 37 Pflichtspiele bestritt, kann er auf der linken Außenbahn sowohl die Rolle des Verteidigers, als auch jene des Mittelfeldspielers bekleiden.

Seine erste Station im Profifußball war Santarcangelo in der Serie C (2017/18). Nach einer starken Hinrunde wechselte er im Winter-Transferfenster – ligaintern – zu Pisa. Nach einer Saison als Stammkraft bei Pistoiese (36 Einsätze) einigte sich der Linksverteidiger auf einen Deal mit Novara. Für die „Azzurri“ absolvierte er im Biennium 2019-2021 insgesamt 60 Pflichtspiele.

Im Sommer 2021 wechselte Cagnano zu Como in die Serie B. Für die „Lariani“ kam er in den vergangenen beiden Saisons insgesamt 40 Mal zum Einsatz.

Der FCS heißt Andrea Cagnano herzlich willkommen und wünscht ihm alles Gute für seine Zeit in Südtirol.