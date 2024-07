Der FCS verpflichtet Nicola Pietrangeli

Von: mk

Bozen – Nicola Pietrangeli ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Die Weißroten haben sich mit Rimini Football Club auf einen fixen Transfer geeinigt. Pietrangeli erhält beim FC Südtirol einen Dreijahresvertrag mit Fälligkeit 30. Juni 2027.

Geboren am 19. Juli 2000 in Genzano di Roma, erhielt Pietrangeli seine fußballerische Ausbildung im Jugendsektor von Perugia. Nachdem der physisch robuste Zentralverteidiger (1.91 m, Rechtsfuß) bereits für die U17 und die Primavera-2-Mannschaft zum Einsatz kam, feierte er in der Saison 2018/19 – im Italienpokal gegen Novara – sein Debüt in der Profimannschaft.

Im Winter 2019 wechselte Pietrangeli zu Pineto in die Serie D, um weitere Erfahrung im Erwachsenenfußball zu sammeln. Die beiden darauffolgenden Saisons bestritt der heute 23-Jährige mit Marina di Ragusa, wiederrum in Italiens 4. Liga. Im Sommer 2021 kam es zu einem ligainternen Wechsel zu Rimini, wo der Gewinn der Meisterschaft den Weg in den Profifußball ebnete. In den vergangenen beiden Spielzeiten bestritt Pietrangeli mit Rimini insgesamt 60 Meisterschaftsspiele in der Serie C Gruppe B.

Der FC Südtirol heißt Nicola Pietrangeli herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg in Bozen.