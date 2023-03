Der HCB trifft auf die Black Wings

Bozen – Am Dienstag stehen in der win2day ICE Hockey League die vierten Viertelfinal-Paarungen auf dem Programm. Während der EC Red Bull Salzburg in Ungarn die erste Chance auf den Halbfinaleinzug hat, können sich in den weiteren Serien die Heimteams Matchpucks sichern. Die Black Wings müssen gegen den HC Bozen antreten.

PULS 24 zeigt das Kärntner Derby zwischen dem EC-KAC und dem EC iDM Wärmepumpen VSV, die anderen Partien werden im PPV-Livestream angeboten.

win2day ICE Hockey League, 4. Viertelfinale

Di, 14.03.2023, 19.15 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HCB Südtirol Alperia

Referees: SIEGEL, SMETANA, Nothegger, Seewald | >> PPV-Livestream <<

Stand in der „best-of-7“-Serie: 2:1

Die Black Wings feierten am Sonntag den zweiten 2:1-Sieg in Folge und holten sich die erstmalige Führung in der Serie. Einmal mehr zeigte Rasmus Tirronen, der 38 Saves verbuchte, eine überzeugende Leistung. Der finnische Schlussmann brillierte in der bisherigen Postseason und führt die Goalie-Statistik mit einer Fangquote von 95,7 Prozent an. Der Druck liegt jetzt auf Seiten des Grunddurchgangssiegers, der in dieser Saison noch nie drei Partien am Stück verloren hat. Zudem feierten die Oberösterreicher in der Liga-Historie erst zweimal drei oder mehr Siege in Folge gegen die Südtiroler. In den bisherigen drei Playoff-Serien zwischen den beiden Mannschaften setzte sich am Ende immer jenes Teams durch (2x BWL, 1x HCB), das mit 2:1 in Führung lag.

Di, 14.03.2023, 19.15 Uhr: Hydro Fehervar AV 19 – EC Red Bull Salzburg

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Durmis, Konc | >> PPV-Livestream <<

Stand in der „best-of-7“-Serie: 0:3

Zum dritten Mal in der Serie entschied am Sonntag erneut ein Tor zugunsten der Salzburger. Dank eines Treffers von Peter Hochkofler setzten sich die Red Bulls diesmal in der Verlängerung durch und holten sich die 3:0-Serienführung. Damit ist der amtierende Meister nur einen Sieg vom Halbfinal-Einzug entfernt und könnte am Dienstag den nächsten „Sweep“ gegen die Ungarn feiern. Der Vizemeister will seine mittlerweile elf Spiele andauernde Niederlagenserie gegen Salzburg beenden und ein Spiel fünf erzwingen. Die Red Bulls haben inklusive der letzten Meistersaison 15 Playoff-Spiele in Folge gewonnen. Lucas Thaler, der gerade zum Young Star des Monats Februar gewählt wurde, ist mit zwei Toren im Moment Salzburgs bester Playoff-Torschütze. Bei den Ungarn sind Janos Hari, Akos Mihaly und Anze Kuralt mit je zwei Treffern (aus 5 Spielen inkl. Pre-Playoff) die Top-Scorer.

Di, 14.03.2023, 19.15 Uhr: spusu Vienna Capitals – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

Referees: FICHTNER, M. NIKOLIC, Bedynek, Riecken | >> PPV-Livestream <<

Stand in der „best-of-7“-Serie: 2:1

Das 5:2 der spusu Vienna Capitals in Innsbruck war der dritte Auswärtssieg in der Serie und brachte den Hauptstädtern somit wieder die Führung. Gehörigen Anteil daran hatte Radek Prokes, der die Wiener mit einem Doppelpack in Führung brachte. Der Tscheche, der nun bei insgesamt 31 Scorer-Punkten hält (11 Tore + 20 Assists), markierte in den ersten drei Playoff-Spielen drei Treffer. Mit sechs Treffern ist Prokes auch über die gesamte Saison gesehen der torgefährlichste Spieler in Partien zwischen den Caps und den Haien. Die Tiroler dürfen sich aber Hoffnung auf den erneuten Ausgleich machen. Sie waren im Grunddurchgang das zweitbeste Auswärtsteam der Liga und gewannen vier ihrer letzten fünf Partien in der Fremde. In der STEFFL Arena gingen die Innsbrucker in dieser Saison in zwei von drei Duellen als Sieger vom Eis.

Di, 14.03.2023, 19.30 Uhr: EC-KAC – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: GROZNIK, STERNAT, Bärnthaler, Hribar | >> LIVE AUF PULS 24 <<

Stand in der „best-of-7“-Serie: 2:1

Auch in der Kärntner Derbyserie behielt bislang stets die Gastmannschaft die Oberhand. Am Sonntag drehte der KAC die Partie in den letzten elf Minuten zu seinen Gunsten und ging mit einem 4:3-Erfolg vom Eis. Über eine 2:1-Serienführung verfügte Klagenfurt in Konfrontationen des Formats „Best-of-Seven“ bislang 13 Mal, in neun dieser Fälle konnte Rot-Weiß die jeweilige Serie letztlich auch für sich entscheiden, sieben Mal mit 4:1 und zwei Mal mit 4:2. Die Adler lagen in ihrer Playoff-Historie in „Best-of-Seven“-Begegnungen bislang zwölf Mal mit 1:2 in Rückstand, in nur einem einzigen Fall, dem Halbfinale 2002 gegen Klagenfurt, konnte Blau-Weiß die Serie danach noch gewinnen. Die Villacher siegten bei ihren letzten beiden Auftritten in der Heidi-Horten-Arena. Ein dritter Erfolg würde die längste Siegesserie des VSV auf Klagenfurter Eis seit 2007 bedeuten. Die Villacher müssen in den nächsten beiden Partien auf den gesperrten JP Lamoureux verzichten. Dafür kehrt Alexander Schmidt, der zuletzt mit starken Leistungen für Kitzbühel in der Alps Hockey League auffiel, in die Draustadt zurück.