Der Raiffeisen Beachcup 2021 startet!

Tramin – Nach einem Jahr Zwangspause startet das reisende Südtiroler Beachvolleyballturnier wieder. Die 50 Sportlerpaare, die an dem vom ASV Tramin Volleyball organisierten, zweitägigen Turnier teilnahmen, bewiesen, dass sie zurück auf den Sand wollten. Am Samstag traten 20 Paare Männer und Frauen an, am Sonntag 30 Paare junger Sportler, aufgeteilt in die Kategorien U14weiblich und U16 männlich und weiblich.

In der Kategorie Damen ging der Sieg mit 2:1 an Gasser Nora und Bachmann Anika. Weithaler Lea und Lüfter Ines verloren erst im Tiebreak (21:12-20:22-15:09). Die dritte Stufe des Podiums ging an Recla Elisabeth und Marino Catherine nach einem spannenden Satz, der 23:21 gegen Plattner Stefanie und Debelyak Katrin endete.

Im Finale der Herren ging der Sieg an Ladurner Felix und Rohrer Oliver, die sich in zwei Sätzen (21:10-21:13) gegen Platzer Andreas und Coran Luca durchsetzten. Der dritte Platz ging an Balzarini Maximilian und Stolzlechner Michael, die sich mit 21-19 gegen das Paar Burgmann Michael und Zöschg Laurin durchsetzten.

Am Sonntag traten die jungen Spieler auf den Platz. In der Kategorie U14 weiblich ging der Sieg an Ambach Samira und Thomaser Vivien zum 2:0. Lardschneider Anne und Mattivi Katharina kamen dem Sieg sehr nahe (15:11-15:13). Den dritten Platz belegten Dollinger Nathalie und Debelyak Tanja mit einem 15:10 Sieg gegen Prenn Leni Marie und Guadagnini Romy.

Der Sieg in der Kategorie U16 weiblich ging mit 2:0 an Vantin Alyssa und Dustof Jasmina. Schifferegger Franziska und Riva Sarah belegten den zweiten Platz (15:09-15:12). Fumanelli Lisa und Hopfgartner Claudia erreichten das Podium mit einem 21:18 Sieg gegen Gasser Viktoria und Harrasser Laila.

Bei den Herren U16 standen Telser Clemens und Waldner Michael ganz oben auf dem Podest. Sie gewonnen mit 15:10 und 18:16 gegen Gulan Ervin und Zöschg Laurin. Ladurner Daniel und Wachter Paul schlugen im Finale Stolzlechner Michael und Gatterer Marcel mit 21:13.

Die Ergebnisse:

Herren:

1° Ladurner Felix/Rohrer Oliver

2° Platzer Andreas/Coran Luca

3° Balzarini Maximilian/Stolzlechner Michael

4° Burgmann Michael/Zöschg Laurin

Damen:

1° Gasser Nora/Bachmann Anika

2° Weithaler Lea/Lüfter Ines

3° Recla Elisabeth/Marino Catherine

4° Plattner Stefanie/Debelyak Katrin

U14w:

1° Ambach Samira/Thomaser Vivien

2° Lardschneider Anne/Mattivi Katharina

3° Dollinger Nathalie/Debelyak Tanja

4° Prenn Leni Marie/Guadagnini Romy

U16w:

1° Vantin Alyssa/Dustof Jasmina

2° Schifferegger Franziska/Riva Sarah

3° Fumanelli Lisa/Hopfgartner Claudia

4° Gasser Viktoria/Harrasser Laila

U16m:

1° Telser Clemens/Waldner Michael

2° Gulan Ervin/Zöschg Laurin

3° Ladurner Daniel/Wachter Paul

4° Stolzlechner Michael/ Gatterer Marcel

Die 2. Etappe des Raiffeisen Beachcup 2021 findet am 26. und 27. Juni in Olang statt. Am Samstag gehen die gemischten Paare der Kategorie Mixed an den Start, am Sonntag sind die U13 und U15 an der Reihe. Die Anmeldung ist bis 18.00 Uhr am Mittwoch vor der Veranstaltung unter www.beachcup.it möglich.