Der Raiffeisen Beachcup 2023 landet auf 1600 Höhenmeter

Gadertal – St. Kassian im Gadertal war Schauplatz eines Wochenendes mit großem Sport. Dank der Organisation von Uniun Sport La Ila versammelten sich alle Beachvolleyballfans unserer Provinz zur höchstgelegenen Etappe des Circuits (1600m über dem Meeresspiegel). In diesem Jahr hat sich die Zahl der teilnehmenden Kategorien dank der beiden brandneuen Spielfelder, die gerade gebaut wurden, auf 66 erhöht.

Am Samstag standen die Gastgeberinnen Valentini Maja und Valentini Nadine ganz oben auf dem Treppchen, nachdem sie Hilber Eva und Fumanelli Mara mit 2:0 (15:12/15:10) besiegt hatten, während bei den U14 der Sieg an Piccolruaz Anna und Rudiferia Sofia ging, die ihre Gegnerinnen Leimegger Mara und Romen Isabel mit 2:1 (15:09/13:15/11:7) besiegten.

Am Sonntag gingen die Kategorien U16, Männer und Damen an den Start. Bei den Herren ging der Sieg an Balzarini Maximilian und Steger Diego, die sich mit 2:0 gegen Hintner Dennis und Seeber Isaak durchsetzten (15:12/15:10). Platz drei ging an Hanni Theo und Burger Josef, die sich im Finale mit 26:24 gegen Stolzlechner Gerd und Stolzlechner Michael durchsetzten. Bei den Damen standen Schifferegger Franziska und Riva Sarah ganz oben auf dem Treppchen, sie setzten sich mit 2:1 gegen Burgmann Lea und Mairhofer Julia (15:09/08:15/11:08) durch. Der letzte Platz auf dem Podium ging an Vanzi Giulia und Gandini Stefka Consuelo, die sich mit 21:13 gegen Lestani Jasmin und Cioffi Laura durchsetzten. In der Kategorie U16 ging der Sieg an Hilber Eva und Fumanelli Mara, die nach ihrem zweiten Platz am Samstag auch am Sonntag auf die oberste Stufe des Podiums kletterten.

Die Ergebnisse:

Herren:

1° Balzarini Maximilian – Steger Diego

2° Hintner Dennis – Seeber Isaak

3° Hanni Theo – Burger Josef

4° Stolzlechner Gerd – Stolzlechner Michael

Damen:

1° Schifferegger Franziska – Riva Sarah

2° Burgmann Lea – Mairhofer Julia

3° Vanzi Giulia – Gandini Stefka Consuelo

4° Lestani Jasmin – Cioffi Laura

U18W:

1° Valentini Maja – Valentini Nadine

2° Hilber Eva – Fumanelli Mara

3° Miribung Barbara – Frenademez Marika

4° Rubatscher Alissa – Piccolruaz Alessia

U16W:

1° Hilber Eva – Fumanelli Mara

2° Stolzlechner Juliane – Messner Leni

3° Piccolruaz Anna – Rudiferia Sofia

4° Neumann Stoll Laura – Plankensteiner Sara

U14W:

1° Piccolruaz Anna – Rudiferia Sofia

2° Leimegger Mara – Romen Isabel

3° Baumgartner Franzi – Steger Victoria

4° Pescollderungg Giulia – Irsara Lena

Die nächste Etappe ist in Lana!

Die nächste Etappe des Raiffeisen Beachcup 2023 wird am 22. und 23. Juli in Lana ausgetragen. Am Samstag gehen die Kategorien Herren, Damen und U16 an den Start, am Sonntag die Kategorien U12, U14 und U18. Die Anmeldung ist bis zum Mittwoch vor dem Turnier um 18.00 Uhr unter www.beachcup.it möglich.