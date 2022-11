Der Ratschings Winter Trail läutet die Winter-Saison ein

Am Samstag den 26. November

Ratschings – Die Temperaturen haben die kalte Jahreszeit im ganzen Land schon angekündigt und die ersten Südtiroler machen sich auch schon Gedanken, wann sie ihre Wintersport-Ausrüstung aus dem Keller holen werden. Um diesen Zeitpunkt passend einzuläuten und die Lauf-Saison gebührend abzuschließen, organisiert das OK-Team der Ratschings Mountain Trails am Samstag, 26. November zum zweiten Mal den Ratschings Winter Trail.

Der Winter Trail ist ein Spaß-Event, bei dem mit jeglicher Schuhausrüstung gelaufen werden kann. Von der Talstation Ratschings geht es über die Skipiste bis auf die Wasserfalleralm, was einer Distanz von 2,7 Kilometern mit 630 Höhenmetern entspricht. Von normalen – aber unbedingt rutschfesten – Lauf- und Turnschuhen über Trailschuhe mit Spikes, Bergschuhe, Schneeschuhe oder kompletten Skitourenausrüstungen haben die Veranstalter um OK-Chef Hanspeter Schölzhorn bei der Premiere vor einem Jahr schon so einiges gesehen.

Um 10.30 Uhr erfolgt an der Talstation Ratschings der Startschuss. Bei der Siegerehrung auf der Wasserfalleralm werden ab 13.00 Uhr die drei schnellsten Damen und Herren prämiert. Außerdem werden jene drei Damen und Herren ausgezeichnet, die der Mittelzeit am nächsten kommen.

Das Nenngeld beträgt 18 Euro und beinhaltet neben dem Aufsichtsdienst der Bergrettung auch eine warme Mahlzeit auf der Wasserfalleralm und ein Freibier im Rahmen der der After-Race-Party in der Ratschingser Stubn’n. Anmelden können sich alle Interessierten bis zum Freitag, 25. November auf der Webseite des ASV Ratschings (www.asv-ratschings.it/ratschings-winter-trail-2022). Das Mindestalter, um am Ratschings Winter Trail am Samstag, 26. November teilzunehmen, beträgt 16 Jahre.