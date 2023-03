Der „Run“ auf die Startplätze beim Seiser Alm Halbmarathon hält an

Seiser Alm – In etwas mehr als drei Monaten feiert der Seiser Alm Halbmarathon seinen zehnten Geburtstag. Die Jubiläumsausgabe des beliebten Laufs auf der größten Hochalm Europas, der heuer erstmals zur renommierten Top7-Laufserie zählt, geht am Sonntag, 2. Juli über die Bühne. Fast 300 der insgesamt 700 Startplätze sind dabei schon vergeben – Tendenz steigend.

Dass der Seiser Alm Halbmarathon bei Laufsportlerinnen und -sportlern aus dem In- und Ausland so gut ankommt ist wahrlich keine Überraschung. Denn die Teilnehmer sind am Sonntag, 2. Juli nach dem Startschuss um 9.00 Uhr in einem der schönsten Gebiete Südtirols unterwegs, inmitten blühender Almwiesen und der imposanten Kulisse der Dolomiten. Dabei haben sie majestätische Erhebungen wie den Schlern, den Platt- und den Langkofel, sowie viele weitere sagenumwobene Berggipfel ständig im Blick. Auf den 21,1 Kilometern werden 601 Höhenmeter heruntergespult – das ist zwar kein Klacks, aber auch für jene Athletinnen und Athleten machbar, die normalerweise eher im Flachen unterwegs sind. Und es wird fast nie auf Asphalt gelaufen, sondern vorwiegend auf gelenkschonenden Forst-, Wald- und Wiesenwegen.

Auf die schnellsten Athletinnen und Athleten warten zudem tolle Preise. So dürfen sich die drei Erstplatzierten über einen Gutschein für ein Wochenende für zwei Personen in einigen der schönsten Hotels der Dolomitenregion Seiser Alm freuen. Prämiert werden auch die Kategorie-Sieger (mit Geschenkkörben prall gefüllt mit lokalen Produkten), die älteste Teilnehmerin und der älteste Teilnehmer (ebenfalls mit einem Wellness-Wochenende), sowie alle Laufsportler, die bei allen zehn Ausgaben des Laufklassikers mit von der Partie waren (mit einem Gutschein für ein Paar Laufschuhe). Auch die Sieger der Kombinationswertung, bei der die Zeiten aus Seiser Alm Halbmarathon und Moonlight Classic Seiser Alm addiert werden, dürfen sich über eine Zusatzprämie freuen.

Auch in Übersee ist der Seiser Alm Halbmarathon ein Hit

Das alles sind gute Gründe, um sich einen Startplatz für den Seiser Alm Halbmarathon zu sichern. Kein Wunder, dass fast 300 der insgesamt auf 700 limitierten Startplätze bereits vergeben sind. Unter den Teilnehmern befinden sich auch Laufsportlerinnen und -sportler aus Australien und den USA – der Seiser Alm Halbmarathon hat sich also auch schon über den europäischen Kontinent hinaus einen Namen gemacht und lockt im Hochsommer nach Südtirol.

Wer plant, den Seiser Alm Halbmarathon zum zehnjährigen Jubiläum zu bestreiten, kann auf der offiziellen Webseite des Lauf-Events https://running.seiseralm.it/de/halbmarathon.html anmelden.