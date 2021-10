Der SSV Loacker Bozen Volksbank zielt auf die Vier-Punkte-Woche

Bozen – Einen wichtigen Sieg hat der SSV Loacker Bozen Volksbank in dieser Woche schon errungen. Nicht auf dem Spielfeld, sondern vor dem Sportrichter: Denn der Rekurs von Alperia Meran wurde abgewiesen, wodurch es beim 27:26-Sieg von vor zwei Wochen bleibt. Am Samstag sollen nochmal zwei Punkte her – und zwar gegen den Tabellenvorletzten, Teamnetwork Albatro aus Syrakus.

Die Sizilianer gastieren am Samstagabend in der Bozner Gasteiner Halle. Um 18.00 Uhr geht es für Dean Turkovic & Co. auch um Wiedergutmachung. Denn die 23:35-Schlappe gegen Tabellenführer Junior Fasano vom letzten Samstag wiegt schwer, war die Leistung der Weiß-Roten doch alles andere als ansprechend. „Das Spiel in Fasano war zum Vergessen, da ist nichts so gelaufen, wie es sollte“, blickt Bozens Trainer Mario Sporcic zurück.

Über den abgewiesenen Rekurs ist Sporcic natürlich glücklich: „Ich habe mir dieses Ergebnis ehrlich gesagt schon erwartet. Wir haben die zwei Punkte auf dem Parkett geholt, und das verdient. Außerdem ist es ein wichtiger Sieg, wenn man die Tabelle betrachtet.“ Der Rekurs kam zustande, nachdem die Uhr auf der Anzeigetafel in der Schlussminute für 25 Sekunden stehen geblieben war. Daraufhin haben die Schiedsrichter die Zeit nach vorne gespult, was die Verantwortlichen von Meran verärgert hatte.

Zum kommenden Samstag: Nun heißt der Gegner also Albatro Syrakus. Die Sizilianer gehören in dieser Saison zum Topf der Abstiegskandidaten, was sie für die Sporcic-Truppe aber nicht weniger gefährlich macht. „Vor allem wir müssen gegen solche Gegner aufpassen. Jeder kann in dieser Saison jeden schlagen, man muss nur einmal nicht bei der Sache sein“, weiß Sporcic. Die Talferstädter sind also gewarnt. Bis auf den leicht angeschlagenen Zoe Mizzoni sind bei den Weiß-Roten alle Spieler in bester Form, bestätigt Sporcic.