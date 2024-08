Der Südtirol Drei Zinnen Alpine Run ist und bleibt ein internationales Lauf-Fest

Von: luk

Sexten – Der Countdown tickt unaufhaltsam herunter. In etwas mehr als zwei Wochen geht am Samstag, 14. September in Sexten mit dem Südtirol Drei Zinnen Alpine Run einer der beliebtesten und landschaftlich schönsten Bergläufe des Alpenraums über die Bühne. Athletinnen und Athleten aus bis dato nicht weniger als 25 verschiedenen Nationen haben sich zum Event in der Dolomitenregion 3 Zinnen eingeschrieben.

Die Teilnehmer aus dem Gastgeberland Italien und wenig überraschend aus Deutschland sind wie gewohnt in der Mehrheit. Aber auch zahlreiche Bergläuferinnen und Bergläufer aus den Nachbarländern Österreich und Schweiz wollen sich die 27. Ausgabe des Südtirol Drei Zinnen Alpine Runs nicht entgehen lassen. In der Startliste, die bereits über 700 Bergsportler umfasst, scheinen jedoch auch Athleten aus den USA, aus Brasilien, Zypern, Algerien oder Äthiopien auf. Sie nehmen zweifelsohne eine etwas weitere Anreise auf sich, um die einzigartige Bergwelt im Dolomiten UNESCO Welterbe in vollen Zügen zu genießen und tragen natürlich wesentlich dazu bei, dass der Südtirol Drei Zinnen Alpine Run ein Lauf-Fest mit internationaler Strahlkraft ist.

Was die Vorbereitungen angeht, so laufen diese keine 20 Tage vor dem Showdown auf Hochtouren. „Unser eingespieltes Team hat alles bestens im Griff. Jede und jeder weiß haargenau, was wann zu erledigen ist. Das macht die ganze Sache natürlich um einiges leichter – auch wenn uns die Arbeit deshalb nicht ausgeht. Die Vorfreude ist bei uns jedoch mindestens genauso groß, wie bei den über 700 Athletinnen und Athleten, die sich bisher für den Südtirol Drei Zinnen Alpine Run am Samstag, 14. September in Sexten eingeschrieben haben. Und wir hoffen natürlich, dass in den nächsten Tagen noch einige dazukommen werden“, erklärt OK-Präsident Alfred Prenn vom ausrichtenden ALV Sextner Dolomiten.

Die Nenngebühr steigt am 1. September

Einschreibungen für den beliebten Südtiroler Berglauf sind nach wie vor möglich. Wer sich bis zum 31. August anmeldet, muss eine Nenngebühr von 87 Euro entrichten. Danach steigt das Startgeld um zehn Euro. Alle Teilnehmenden erhalten dafür ein reichhaltiges Startpaket mit vorwiegend lokalen und äußerst hochwertigen Produkten. Die Finisher dürfen sich zudem über die obligatorische Medaille freuen – samt einzigartigem Foto mit den imposanten Drei Zinnen im Hintergrund. Die Einschreibungen werden auf der offiziellen Webseite des Events unter (https://www.dreizinnenlauf.com/alpine-run-anmeldung/) durchgeführt.

Der Südtirol Drei Zinnen Alpine Run legt großen Wert darauf, ein Event für die ganze Familie zu sein. Deshalb wird bereits seit über zehn Jahren der Mini Drei Zinnen Alpine Run für Kinder und Jugendliche ausgetragen. Er findet am Tag nach dem Rennen für die Erwachsenen statt, heuer also am Sonntag, 15. September. Je nach Altersklasse werden am Haus Sexten Strecken von 300 Metern für die ganz Kleinen bis 1.600 Metern für die Junioren A in Angriff genommen. Es ist jedes Jahr der krönende Abschluss eines einzigartigen Berglauf-Events im Herzen der Dolomitenregion 3 Zinnen.