Derbysieg zum Jahresstart: Rittner Buam SkyAlps jubeln in Neumarkt

Von: ka

Neumarkt – Die Rittner Buam SkyAlps sind mit einem Sieg in das neue Jahr gestartet. Bei den Hockey Unterland Cavaliers in Neumarkt setzten sich die Blau-Roten dank eines Doppelpacks von Diego Cuglietta mit 3:1 durch.

Während bei den Rittner Buam SkyAlps Manuel Öhler, Furlong und March in den Kader zurückkehrten, musste Trainer Dave MacQueen auf den angeschlagenen Welychka und den gesperrten Tauferer verzichten, die sich zu den weiter abwesenden Marzolini und Alderson anschlossen. Den besseren Start erwischten auch die Unterland Cavaliers, die nach nicht einmal dreieinhalb Minuten nach einem Konter in Führung gingen, Eriksson versenkte die Scheibe im kurzen Kreuzeck (3.12). Doch Ritten spielte offensiv bemühter und erarbeitete sich viele gute Chancen. Eine davon nutzte Cuglietta per Rebound nach March-Schuss auch zum Ausgleich aus (10.06), Graf (6.) und Manuel Öhler (18.) blieben hingegen an Unterland-Goalie Foppa hängen. In der 16. Minute scheiterte Unterlands Galimberti hingegen an der Latte, sodass es beim 1:1 nach dem ersten Drittel blieb.

Ins zweite Drittel nahmen die Rittner Buam SkyAlps viel Elan mit und nach einigen Schüssen auf das Tor der Gastgeber war es Cuglietta, der nach einer Vorlage von Kevin Fink auf 2:1 für die Blau-Roten stellte (23.13). Dann aber flachte die Partie zusehends ab mit vielen Fehlern, die sich in beide Mannschaften einschlichen. Eine Folge dessen waren auch die ersten Strafen, die ausgeteilt wurde. Zunächst war Ritten zwei Mal in Folge in Überzahl auf dem Eis, im Powerplay machten sich aber die Abwesenden im Special Team bemerkbar und die Buam waren ungewohnt ungefährlich. Besser war das Powerplay der Cavaliers, welches trotz einiger gefährlicher Schüsse aber ohne Folgen für die Rittner Buam blieb.

Im Schlussdrittel waren die Cavaliers gleich ein zweites Mal im Aluminiumpech, als Seniut den Puck an den Pfosten setzte (41.). Danach waren Chancen aber wieder Mangelware, bis Ritten gegen Ende der Partie auf die Entscheidung drückte. Zunächst traf Crespi nach einem Vorstoß über die linke Seite das Außennetz (53.), dann parierte Foppa einen Onetimer von Kostner mit einem sehenswerten Reflex (54.). In den letzten Minuten schwächten sich die Cavaliers mit einer Strafe für sechs Mann auf dem Eis selbst und Robert Öhler entschied die Partie nach glänzender Vorlage von Kostner mit dem 3:1-Endstand (58.27).

Für die Rittner Buam SkyAlps geht es schon am Sonntag mit dem nächsten Derby weiter. Dann gastiert der HC Meran Pircher um 18 Uhr in der Ritten Arena.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

Hockey Unterland Cavaliers – Rittner Buam SkyAlps 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Tore: 1:0 Eriksson (3.12), 1:1 Cuglietta (10.06), 1:2 Cuglietta (23.13), 1:3 Robert Öhler (58.27/PP1)