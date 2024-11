Derbysiege für Celje und Ritten

Von: mk

Bozen – In der Alps Hockey League feierten der HK RST Pellet Celje und die Rittner Buam SkyAlps am Donnerstag Derbysiege. Während sich die Red Bull Hockey Juniors und der EC Bregenzerwald ebenfalls auswärts durchsetzten, sorgte Hafro Cortina Hockey für den einzigen Heimsieg: die Italiener bezwangen Tabellenführer Zell am See mit 6:0.

Die drei Spiele andauernde Siegesserie der Zeller Eisbären kam am Donnerstag bei Cortina zu einem Ende. Die Hausherren gingen bereits nach 62 Sekunden durch Nikita Ushnev in Führung, Luca Barnabò stellte noch im ersten Drittel auf 2:0. Im Mittelabschnitt sorgten die Italiener mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten für die Entscheidung, Barnabò und Leonardo Felicetti trafen zum 4:0. In der Schlussphase gelang dem AHL-Vizemeister zwei weitere Treffer zum 6:0-Erfolg, Goalie Hayden Hawkey verbuchte zudem sein zweites Shutout der Saison.

Erster Verfolger von Zell am See sind nun die Rittner Buam SkyAlps. Der amtierende Meister feierte den fünften Sieg in Serie gegen Gröden. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie sorgte Alan Lobis (19./PP) für den einzigen Treffer im ersten Drittel. Im Mittelabschnitt zog Ritten kurzzeitig auf 3:0 davon, Jordan Di Cicco verkürzte noch vor der zweiten Pause für die Hausherren. Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellte Manuel Öhler den Drei-Tore-Vorsprung wieder her, am Ende gewannen die Gäste mit 4:2 und überholten Kitzbühel in der Tabelle.

Niederlagen für Top-5-Teams Jesenice und Sisak

Aleksanteri Heiskanen feierte ein perfektes Debüt für Celje. Der finnische Goalie verbuchte im Derby bei Jesenice 46 Saves und verhalf seiner Mannschaft zum 2:1-Auswärtssieg. Zwar gingen die Hausherren bereits in der dritten Minute durch Anze Prostor in Führung, doch Celje gelang noch im ersten Drittel der Ausgleich. In der 28. Minute sorgte Miha Logar für den Game Winner, Celje verbesserte sich mit dem Sieg auf Rang sieben.

Nach zuvor fünf Niederlagen kehrten die Red Bull Hockey Juniors in die Erfolgsspur zurück, die Salzburger gewannen bei KHL Sisak mit 4:1. Nach einer Führung im ersten Drittel durch Adrian Gesson glichen die Gastgeber im zweiten Abschnitt vor knapp 1.000 Zuschauern durch Niko Mikkola aus, doch Paul Vinzens brachte die Juniors kurz vor der zweiten Pause erneut in Front. Im Schlussdrittel bauten die Salzburger ihre Führung durch weitere Treffer von Vinzens und dem 17-jährigen Paul Oberhauser aus und sicherten sich den Sieg.

Bregenzerwald gewinnt auch in Meran

Der EC Bregenzerwald gewann auch das zweite Saisonduell mit Meran. Die Vorarlberger gingen spät im ersten Drittel durch Marcel Wohlmuth in Führung und bauten diesen Vorsprung im Mittelabschnitt auf 3:0 aus (Lipsbergs 29. / Hintermann 40.). Kurz nach Wiederbeginn gelang Teruto Nakajima ein Treffer für Meran, beim 1:3 blieb es auch bis zur Schlusssirene. Bregenzerwald verbesserte sich damit auf Rang zehn.

Alps Hockey League:

Donnerstag, 28.11.2024:

SIJ Acroni Jesenice – HK RST Pellet Celje 1:2 (1:1,0:1,0:0)

Referees: BROCK, MEIXNER, Preiser, Zacherl.

Goals 1:0 JES Prostor A. (02:47 / Baloh D. ,Pecnik J. / EQ), 1:1 HKC Jakupovic A. (13:19 / Sotlar J. ,Mintautiskis M. / PP), 1:2 HKC Logar M. (27:55 / Povse J. / EQ)

KHL Sisak – Red Bull Hockey Juniors 1:4 (0:1,1:1,0:2)

Referees: LEBEN, OREL, Markizeti, Telesklav.

Goals 0:1 RBJ Gesson A. (19:01 / Kogler L. ,Kirchebner M. / EQ), 1:1 SIS Mikkola N. (24:50 / Dostalek V. ,Briere C. / EQ), 1:2 RBJ Wurzer M. (38:14 / Vinzens P. ,Kolarik L. / EQ), 1:3 RBJ Vinzens P. (43:38 / Wurzer M. / EQ), 1:4 RBJ Oberhauser P. (51:16 / Mackner M. ,Kessler N. / EQ)

HC Gherdeina valgardena.it – Rittner Buam SkyAlps 2:4 (0:1,1:3,1:0)

Referees: EGGER, STEFENELLI, Brondi, Scalzeri.

Goals 0:1 RIT Lobis A. (18:13 / Marzolini M. ,Spinell M. / PP), 0:2 RIT Öhler M. (23:51 / Prast J. ,Giacomuzzi A. / EQ), 0:3 RIT Spinell M. (35:25 / Fink K. ,Soracreppa S. / EQ), 1:3 GHE DI CICCO J. (35:43 / Kasslatter H. ,Prosofsky K. / EQ), 1:4 RIT Öhler M. (39:14 / Szypula E. / EQ), 2:4 GHE Messner L. (54:28 / Moroder T. ,Windegger M. / EQ)

HC Meran/o Pircher – EC Bregenzerwald 1:3 (0:1,0:2,1:0)

Referees: METZINGER, PIRAS, Fecchio, Knez.

Goals 0:1 ECB Wohlmuth M. (19:11 / König D. ,Summer B. / EQ), 0:2 ECB Lipsbergs R. (28:04 / Fadieiev I. ,Metzler P. / EQ), 0:3 ECB Hintermann D. (39:53 / Fadieiev I. ,König D. / PP), 1:3 HCM Nakajima T. (41:51 / Rein N. ,Mandruzzato G. / PP)

S.G. Cortina Hafro – EK Die Zeller Eisbären 6:0 (2:0,2:0,2:0)

Referees: LEGA, VIRTA, Cristeli, Rivis.

Goals 1:0 SGC Ushnev N. (01:02 / Saha M. / EQ), 2:0 SGC Barnabo’ L. (12:39 / Felicetti L. ,Castlunger M. / EQ), 3:0 SGC Barnabo’ L. (31:03 / Felicetti L. ,Pietroniro K. / EQ), 4:0 SGC Felicetti L. (33:41 / Castlunger M. ,Panciera G. / EQ), 5:0 SGC Lehtonen W. (55:42 / Ushnev N. ,Saha M. / EQ), 6:0 SGC Forte F. (57:45 / Felicetti L. ,Toffoli G. / EQ)