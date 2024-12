Deutsche Festspiele beim ersten Final des FIS Skicross Weltcups 3 Zinnen Dolomites

Von: mk

Innichen – Die ersten beiden Finals des 15. FIS Skicross Weltcups 3 Zinnen Dolomites sind am Freitag über die Bühne gegangen. Und sie standen ganz im Zeichen der Deutschen: Bei den Damen setzte sich die Schwarzwälderin Daniela Maier durch, bei den Herren war der Bayer Florian Wilmsmann wie auch in der Qualifikation am Donnerstag nicht zu schlagen.

Dabei wurden die weltbesten Skicrosserinnen und Skicrosser am Freitagmorgen von circa zehn Zentimetern Neuschnee begrüßt. Das brachte sie und vor allem die Pistenarbeiter aber überhaupt nicht aus der Fassung. Letztere waren noch in den frühen Morgenstunden auf der Haunold-Piste, um den Schnee zu räumen und die 1435 Metern lange Skicross-Strecke großartig aufzubereiten.

Das gelang ihnen auch und kurz nach Mittag ging es mit den Final-Heats los, in denen immer vier Skicrosser gleichzeitig auf der Strecke waren und die besten zwei in die nächste Runde einzogen. Von riskanten Überholmanövern über (zum Glück verletzungsfreie) Stürze bis hin zu Start-Ziel-Siegen bekamen die Zuschauer unter dem Haunold einiges geboten. Bei den Herren war einiger wie auch in der Qualifikation am Donnerstag in glänzender Verfassung: Florian Wilmsmann überquerte in jedem seiner Heats als erster die Ziellinie und kürte sich so auch im Finale zum würdigen Sieger.

Wilmsmann dominiert die ersten Finals

„Ich bin überglücklich. Ich arbeite hart, gebe immer alles und zuletzt macht es mir auch richtig Spaß, weil auch die Ergebnisse kommen. Das Finale war ein super Heat, ich musste bis zuletzt alles geben, habe dann aber gewonnen“, freute sich der Deutsche im Ziel. Wilsmann hatte an der Ziellinie wenige Meter Vorsprung auf den zweitplatzierten Franzosen Youri Duplessis Kergomard, während der Österreicher Johannes Aujesky vom Sturz des Schweizers Alex Fiva in einer der letzten Kurven profitierte und sich so den dritten Platz schnappte. Wilmsmann hatte sich vor dem Start dabei sogar Druck gemacht, wie er im Siegerinterview mitteilte: „Als ich gesehen habe, dass Dani (Daniela Maier, Anm. d. Red.) gewonnen hat, habe ich mir gesagt: Du jetzt auch!“

Damit hat er übrigens auch die Führung im Gesamtweltcup vor dem Italiener Simone Deromedis übernommen, der als zweitbester Italiener auf Platz 9 abschloss, knapp hinter Teamkollege Davide Cazzaniga, der es ins kleine Finale schaffte und am Ende Achter wurde. Der dritte Italiener in den Finals war der Südtiroler Dominik Zuech. Er schied im letzten Achtelfinale der Herren aber als Dritter seines Heats aus, wobei er lange auf dem zweiten Platz lag, aber in einer scharfen Rechtskurve abgedrängt wurde und nicht mehr rankam.

Daniela Maier krallt sich den ersten Sieg in dieser Saison

Wie bereits erwähnt kürte sich auch bei den Damen eine Deutsche zur Siegerin: Daniela Maier, die gestern in der Qualifikation noch die viertbeste Zeit aufgestellt hatte, übertrumpfte dabei auch die Schweizerin Talina Gantenbein, die neben der Qualifikation auch ihr Viertelfinale und Halbfinale gewann. Maier übernahm bei den ersten Buckeln gleich nach dem Start die Führung und verteidigte diese mit Erfolg, im Mittelteil der Strecke baute sie ihren Vorsprung auch etwas aus. Dahinter stritten sich Gantenbein und die Französin Marielle Berger Sabbatel um Platz zwei, der ging schlussendlich an die Schweizerin. Auf Platz vier schloss die Kanadierin India Sherret ab.

Als Maier die Ziellinie überquerte, war die Freude so groß, dass sie im Siegerinterview mit Tränen und Worten rang. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin sprachlos. Dieser Sieg bedeutet mir so viel, er kam nämlich völlig unerwartet. Ich habe mein Bestes gegeben und bin so froh, dass ich sogar gewinnen konnte“, sagte die aufgelöste Deutsche. Dabei hat sie zum Weltcup-Auftakt in Val Thorens bereits mit den Plätzen zwei und drei überzeugen können, nun gelang ihr auch der erste Saisonsieg. Bei den Finals war mit Jole Galli auch eine Italienerin am Start, sie schied im Halbfinale aus, entschied aber das kleine Finale für sich und beendete das erste von zwei Rennen in Innichen auf dem fünften Platz.

Eine Verschnaufpause ist den Skicrosserinnen und Skicrossern nun aber nicht vergönnt, am Samstag steht nämlich eine anstrengende Doppelschicht auf dem Programm. Am Vormittag steht von 10.40 Uhr bis 12.10 Uhr die Qualifikation für die Finals Nummer drei und vier auf dem Programm. Direkt im Anschluss wird er 15. FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites dann mit den Finals von 13 Uhr bis 14.25 Uhr abgeschlossen.

Ergebnisse erste Finals FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites

Damen, Top-8:

1. Daniela Maier (Deutschland)

2. Talina Gantenbein (Schweiz)

3. Marielle Berger Sabbatel (Frankreich)

4. India Sherret (Kanada)

5. Jole Galli (Italien)

6. Abby McEwen (Kanada)

7. Natalie Schär (Schweiz)

8. Mylene Ballet Baz (Frankreich)

Die gesamte Ergebnisliste: https://crej.short.gy/jkeVm7

Herren, Top-8:

1. Florian Wilmsmann (Deutschland)

2. Youri Duplessis Kergomard (Frankreich)

3. Johannes Aujesky (Österreich)

4. Alex Fiva (Schweiz)

5. Oliver Davies (Großbritannien)

6. Tobias Baur (Schweiz)

7. Cornel Renn (Deutschland)

8. Davide Cazzaniga (Italien)

Die gesamte Ergebnisliste: https://crej.short.gy/p1VMkD

Programm Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites:

Samstag, 21. Dezember:

10.40 – 12.10 Uhr Qualifikation Damen und Herren

13.00 – 14.25 Uhr Finals Damen und Herren