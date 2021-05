Deutsche Slalomkanuten auf der Passer nicht zu schlagen

Meran – Beim 2. Rennen des 65. internationalen Kanuslaloms auf der Passer in Meran konnten die Slalom-Kanuten aus Deutschland heute ihre Siegesserie fortsetzen. Mit Tim Maxeiner im Kajak-Einer der Männer, Anna Faber im Kajak-Einer der Frauen und Zoe Jakob im Canadier Einer der Frauen gewannen sie drei der vier Bootsklassen. Im Canadier-Einer der Männer feierte der Slowene Luca Bozic wie die Deutsche Anna Faber im Kajak-Einer der Frauen den 2. Tagessieg beim 65. Internationalen Kanuslalom auf der Passer. Die Lokalmatadoren, die Brüder Weger Jakob (23) und Matthias Weger (25) aus Schenna, mussten sich heute im Kajak-Einer der Männer mit den Rängen 7 und 10 begnügen.

„Der 65. internationale Kanuslalom in Meran war ein Neubeginn für den Sport“, sagte der Präsident des veranstaltenden SC Meran, Karl Freund vor der heutigen Siegerehrung. „Auch die Corona-Pandemie kann den Sport nicht stoppen“, stellte der Präsident fest. „Es war eine große Herausforderung für unser OK-Team. Trotz der Corona-Pandemie konnte der internationale Kanuslalom dank des unermüdlichen Einsatzes von 80 freiwilligen Helfern, davon 35 im Covid-Team, dem Roten Kreuz und der Wasserrettung reibungslos über die Bühne gebracht werden“, bedankte sich der OK-Chef Walter Weger bei allen Beteiligten.

112 Slalomkanuten aus 7 Ländern haben am 65. internationalen Kanuslalom in Meran unter dem Ausschluss der Zuschauer teilgenommen. Auf dem Steineren Steg und der oberen Winterpromenade konnte der Kanuslalom trotz der Sperre der unteren Gilfpromenade vom Start bis zum Ziel von bis zu 100 Zuschauern auf dem Steinernen Steg und der oberen Winterpromenade mitverfolgt werden Da wegen der Corona-Pandemie nur wenige Kanuslalom-Rennen ausgetragen werden, war der Kanuslalom in Meran vor allem in der Königsdisziplin, dem Kajak-Einer, so stark besetzt wie schon lange nicht mehr bei einem Kanuslalom auf der Passer in Meran.

Jakob Weger wollte bei seinem Heimrennen unbedingt auf das Podest kommen. Das ist dem 23-jährigen Schenner auch im 2. Rennen nicht ganz gelungen. Im Halbfinale konnte Jakob Weger wieder einmal seine große Klasse aufblitzen lassen und den Lauf mit 77,44 Sekunden vor seinem Teamkollegen bei der Marine-Sportgruppe, Zeno Ivaldi (79,09), und dem Schweizer Lukas Werro (80,49) klar für sich entscheiden. „Ich hatte einen nahezu perfekten Lauf fast ohne Fehler“, erklärte Jakob Weger. Im Finallauf konnte Südtirols Aushängeschild im Kanuslalom diese Leistung aber nicht mehr wiederholen und musste sich nach Rang 5 am Samstag diesmal mit Platz 7 begnügen. Bei Tor Nummer 15 kassierte er für eine Berührung 2 Strafsekunden. „Ich hatte bereits beim Aufwärtstor Nummer 4 einen kleinen Fehler und habe dann den Lauf nicht mehr richtig herunter gebracht. Im Unteren Teil schlichen sich noch 2 oder 3 größere Fehler ein. Trotz einer guten Laufzeit landete ich mit 2 Strafsekunden nur auf Platz 7“, bedauerte Jakob Weger „Mir fehlt einfach noch die Konstanz. Daran muss ich bis zur U23-WM in Tacen noch arbeiten“, nimmt sich Jakob Weger vor. Wie im gestrigen Rennen feierten die Deutschen in der Königsdisziplin, dem Kajak-Einer der Männer, einen Doppelsieg, diesmal mit Tim Maxeiner und Noah Hegge. Den Vierfachsieg der Deutschen verhinderte nur der Tscheche Ondrej Cvik, der Platz 3 belegte. Auf den Plätzen 4 und 5 folgten mit Stefan Hengst und Thomas Strauss zwei weitere Deutsche. Matthias Weger musste sich nach einem größeren Fehler bei Tor Nummer 15 mit Rang 10 begnügen. Nachstehend die Ergebnisse:

Kajak-Einer, Männer, Endstand nach dem Finallauf: 1. Tim Maxeiner (Wiesbaden/D) 77,08 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Noah Hegge (Deutschland) 78,33/0; 3. Ondrej Cvikl (Tschechien) 78,40/0; 4. Stefan Hengst 78,82/0; 5. Thomas Strauss (beide Deutschland) 79,95/0; 6. Tommaso Barzon (Verona) 80,03/0; 7. Jakob Weger (Schenna/Marine-Sportgruppe) 80,48/2; 8. Zeno Ivaldi (Marine-Sportgruppe) 81,16/2; 9. Ulan Valant (Laibach/SLO) 82,33/2; 10. Matthias Weger (Schenna) 83,00; 15. Jakob Luther (SC Meran/Torggler-Raika) 85,91/2; Im Halbfinale ausgeschieden: 26. Martin Unterthurner 90,26/2; 27. Lukas Mayr (beide SC Meran/Torggler-Raika) 90,49/0; 34. Matthias Ulpmer (SV Milland) 94,03/0; 40. Niklas Pöhl 98,81/4; 42. Markus Hager 101,77/4; 51. Hansjörg Mayr (alle 3 SC Meran/Torggler-Raika) 114,85/6.

Kajak Einer Frauen, Endstand nach dem Finallauf: 1. Anna Faber (Dormagen/D) 86,90 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Lucie Baudou (Frankreich) 92,31/2; 3. Nele Gosse 93,83/2; 4. Franziska Hanke (beide Deutschland) 93,86/0; 5. Maria Clara Giai Pron (Marine-Sportgruppe) 98,86/0; 6. Agata Spagnol (Sacile) 99,09/0. Im Halbfinale ausgeschieden: 14. Tamara Drescher (SC Meran/Torggler-Raika) 114,96/2.

Canadier-Einer, Männer, Endstand nach dem Finallauf: 1. Luca Bozic (Soske Elektrame/SLO) 90,38 Sekunden/4 Strafsekunden; 2. Leon Hannika (Leipzig/D) 90,79/2; 3. Lennard Tuchscherer (Deutschland) 91,08/2.

Canadier-Einer, Frauen, Endstand nach dem Finallauf: 1. Zoe Jakob (Deutschland) 101,68 Sekunden/2 Strafsekunden; 2. Ella Bregazzi 108,36/4; 3. Lucie Baudu (beide Frankreich) 108,93/4.