Deutsches und Madrid-Derby in Champions-League-Achtelfinale

Von: apa

Titelverteidiger Real Madrid trifft im Achtelfinale der Fußball-Champions-League auf den Stadtrivalen Atletico. Bei der Auslosung am Freitag in Nyon fügte Bayern-Legende Giovane Elber außerdem ein Bundesliga-Derby zusammen: Sein Ex-Club Bayern München bekommt es mit Bayer Leverkusen zu tun. In einem Achtelfinal-Kracher muss sich der topgesetzte FC Liverpool mit Paris Saint-Germain auseinandersetzen, FC Barcelona trifft auf Benfica Lissabon.

Für Borussia Dortmund, den zweiten Finalisten des Vorjahres, geht es gegen den französischen Club OSC Lille. Arsenal misst sich mit PSV Eindhoven, Inter Mailand mit Feyenoord und Aston Villa bekam den FC Brügge zugelost. Die Hinspiele finden am 4./5. März statt, die Rückspiele steigen eine Woche später am 11./12. März.

Durch die fixe Setzliste (gemäß der Endplatzierung in der Ligaphase) und die Anordnung in einem Raster stehen auch die möglichen weiteren Gegner für jedes Team bis ins Finale am 31. Mai in München bereits fest. So wird der Sieger aus PSG gegen Liverpool im Viertelfinale gegen Aston Villa oder Brügge spielen. Im Halbfinale wären Arsenal oder die beiden Madrider Teams oder Dortmund möglich.

Bayern und Bayer fünf Mal gegeneinander

Die Bayern und Leverkusen treten nach zwei Liga-Duellen und einem Pokalspiel zum vierten und fünften Mal in dieser Spielzeit gegeneinander an. Das Hinspiel findet in München statt, weil die Bayern in der Gruppenphase schlechter abgeschnitten haben und den Umweg über das Play-off nehmen mussten.

Die beiden Bundesliga-Duelle endeten unentschieden. Beim 0:0 am vergangenen Spieltag war Leverkusen die klar bessere Mannschaft. Im deutschen Cup gewann Bayer mit 1:0 in München. “Für uns war ja klar, dass ein Topgegner wartet”, lautete die Reaktion von Bayer-Sportchef Simon Rolfes. “Jetzt ist es München. Sicher eine Mannschaft, die wir gut kennen, die kennen uns aber auch gut. Das ist ein Achtelfinale auf hohem Niveau.”

Tottenham im Europa-League-Achtelfinale gegen Alkmaar

Im Europa-League-Achtelfinale bekommt es Lazio mit Viktoria Pilsen zu tun und würde im Viertelfinale auf Bodö/Glimt oder Olympiakos Piräus treffen. Tottenham mit ÖFB-Verteidiger Kevin Danso bekam AZ Alkmaar als Gegner, Eintracht Frankfurt den niederländischen Spitzenclub Ajax Amsterdam. In der anderen Hälfte des Tableaus heißen die Duelle unter anderem AS Roma gegen Athletic Bilbao und Real Sociedad gegen Manchester United.