Dezimierte Rittner Buam SkyAlps zwingen Jesenice in die Knie

Klobenstein – Im letzten Heimspiel der Master Round feierten die Rittner Buam SkyAlps am Samstagabend einen Sieg. Das Team von Santeri Heiskanen setzte sich in der Ritten Arena 2:1 nach Penaltyschießen gegen HDD SIJ Acroni Jesenice durch.

Die ersatzgeschwächten Rittner Buam SkyAlps, die neuerlich nur 14 Feldspieler aufbieten konnten, gerieten gegen den slowenischen Topklub bereits früh in Rückstand. Spinell hatte soeben auf der Strafbank Platz genommen, da überraschte Jezovsek Goalie Hawkey mit einem präzisen Schuss ins lange Eck (3.). Die Gäste-Führung war einer der wenigen Höhepunkte in der Anfangsphase des Startdrittels, das Coach Heiskanen keinesfalls begeisterte. Der finnische Übungsleiter ließ seinem Unmut während des Power Breaks freien Lauf. Auch danach konnten die Blau-Roten, die unter anderem Kapitän Simon Kostner und Insam vorgeben mussten, in der Offensive nur selten Akzente setzen, wie etwa bei einem verdeckten Schuss Cardwells (14.). In Überzahl gelang dem frischgebackenen Vize-Italienmeister schließlich doch der Ausgleich: Von Spinell perfekt in Szene gesetzt drückte Pechlaner die Scheibe aus kurzer Distanz problemlos über die Linie (16.).

Im Mitteldrittel ließen beide Teams jeweils ein Power Play ohne Torerfolg verstreichen. Kaum waren die Rittner Buam nach ihrer Unterzahlsituation wieder vollzählig, vergab Spinell freistehend vor Karjalainen einen echten Hochkaräter (33.). Zwei Minuten vor Schluss prüfte Jezovsek Hawkey mit zwei gefährlichen Abschlüssen auf Herz und Nieren. Ein Treffer gelang in den zweiten 20 Minuten aber keinem der beiden Kontrahenten, in denen Jesenice mit 16:9 abgefeuerten Schüssen die Nase vorne hatte.

Den letzten Spielabschnitt gestalteten beide Mannschaften sehr offen. Zunächst musste Hawkey entscheidend auf Jezovsek eingreifen (41.), ehe auf der Gegenseite Cardwell an Karjalainens Schonern hängen blieb (45.). Mitte des Schlussdrittels verstolperte Spinell eine schöne Kombination, während Larinmaa von Hawkey erfolgreich gestoppt wurde (54.). Die letzten beiden Möglichkeiten hatten die Hausherren: Zunächst blieb Giacomuzzi in Unterzahl am Gäste-Goalie hängen (56.), ehe Fink den Matchpoint vergab (60.). Es ging in die Verlängerung, die jedoch ebenfalls torlos endete. So musste der Sieger im Penaltyschießen ermittelt werden, in dem Janne Tavi für die Entscheidung zu Gunsten der Südtiroler sorgte.

Für die Rittner Buam SkyAlps geht die Master Round am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel bei den Red Bull Hockey Juniors in Salzburg zu Ende.

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice 2:1 SO (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Tore: 0:1 Jezovsek (2.51/PP), 1:1 Philipp Pechlaner (15.33/PP), 2:1 Janne Tavi (entscheidender Penalty)