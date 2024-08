Die Eroica Dolomiti 2024 – ein internationales Top-Event im Zeichen des Radsports

Von: mk

Innichen – Lange ist es nicht mehr hin, bis Radsportbegeisterte aus allen Teilen der Welt im Sattel ihrer „Oldtimer“ die Dolomitenregion 3 Zinnen erkunden werden. Am Samstag, 7. September und somit in knapp zwei Wochen fällt der Startschuss zur siebten Ausgabe der Eroica Dolomiti mit neuerlich Start und Ziel in der Marktgemeinde Innichen. Das Rahmenprogramm des Events kann sich ebenfalls sehen lassen.

Bereits über 350 Radsportlerinnen und Radsportler haben sich bisher für die Eroica Dolomiti 2024 eingeschrieben. Die Hälfte von ihnen kommt aus Italien, was nicht weiter verwunderlich ist. Schließlich wurde die Eroica vor bald 30 Jahren in Gaiole im Chianti-Anbaugebiet „erfunden“. Besonders stark vertreten ist auch Deutschland mit 79 Nennungen, sowie Frankreich mit 19 und Österreich mit 17 Anmeldungen. Unter den Teilnehmenden befinden sich aber auch Radlerinnen und Radler aus Nationen, die eine etwas weitere Anreise auf sich nehmen müssen – aus Australien, den USA oder den Vereinigten Arabischen Emiraten beispielsweise.

„Wir setzen seit jeher auf ein internationales Teilnehmerfeld. Unser Ziel ist es, den Menschen unsere wunderschöne Landschaft auf eine für unsere Umwelt äußerst schonende Weise näherzubringen. Das gelingt uns mit diesem Event, bei dem sie die Dolomitenregion 3 Zinnen im Sattel ihrer vor 1987 gebauten Fahrräder erkunden. Die Vintage-Kleidung, die sie tragen, und die vielen alten Utensilien machen dies alles dann noch charmanter“, erklärt Gabriel Fauster vom ausrichtenden Tourismusverein Innichen, der selbst ein begeisterter Radsportler ist. Die Ausfahrt ist zudem kein Wettkampf. „Es geht um Entschleunigung, um das Eintauchen in die Umgebung. Und es ist ein Wiedersehen mit Freunden, denn ein großer Teil der Angemeldeten sind jedes Jahr mit von der Partie“, so Fauster weiter.

Die drei Strecken sind eine Challenge

Drei bewährte Strecken stehen den Eroica-Dolomiti-Teilnehmern auch in diesem Jahr zur Auswahl. Nach dem Start in Innichen fährt die Gruppe bis zum ersten Versorgungspunkt nach Cortina, von dort weiter zum Passo Tre Croci und anschließend zum Misurina-See, wo ein leckeres Mittagessen auf die hungrigen Radlerinnen und Radler wartet. Wer von hier direkt nach Innichen zurückfährt, hat die „kurze“ Distanz mit einer Länge von 73 Kilometern und 1258 Höhenmetern heruntergespult. Wer hingegen noch die Plätzwiesen mitnimmt und über Niederdorf zurück nach Innichen strampelt, der hat 91 km, 1870 Höhenmeter und somit die mittlere Distanz in den Beinen. Die Hartgesottensten nehmen schließlich noch die Lachwiesen und das Silvestertal mit – bedeutet in Summe 118 Kilometer, 2740 Höhenmeter und die längste Strecke bei der Eroica Dolomiti.

Seit kurzem steht auch das Rahmenprogramm fest. Die Eroica Dolomiti wird am Freitag, 6. September traditionsgemäß von einem Vintage Fahrrad Markt eingeläutet, der um 10.00 Uhr rund um das Eroica-Gelände am Musikpavillon in Innichen beginnt. Ab 14.00Uhr werden die Startpakete ausgegeben, gleichzeitig läuft der Aperitivo Eroica Dolomiti mit Live Musik an. Auch am Samstag hat der Vintage Fahrrad Markt ab dem Startschuss zur Eroica Dolomiti um 8.00 Uhr geöffnet, während der kleine Festbetrieb um 11.00 Uhr beginnt. Die ersten Zielankünfte werden für 13.00 Uhr erwartet. Abgeschlossen wird das Event wie jedes Jahr mit der Cena „Eroica“ auf der Riese Haunold Hütte, für die sich die Teilnehmer jedoch eigens anmelden müssen.

Einschreibungen für die renommierte Radsport-Veranstaltung in der Dolomitenregion 3 Zinnen sind auf der Webseite www.eroicadolomiti.com möglich.