Die FISI Südtirol Bike Challenge 2025 startet Freitag

Von: Ivd

Bozen – Langweilig kann und soll es den Wintersportlern Südtirols im Sommer nicht werden. Viele von ihnen bereiten sich mit verschiedensten sportlichen Aktivitäten auf die Wintersaison vor. Ganz hoch im Kurs: das Radfahren. Deshalb hat die FISI Südtirol vor drei Jahren die Bike Challenge ins Leben gerufen. Die beliebte Veranstaltungsreihe startet am Freitag und Samstag mit einer Doppelschicht in die dritte Ausgabe.

Die FISI Südtirol Bike Challenge 2025 beginnt an diesem Freitag mit der ersten Etappe in Tscherms. Dort treffen die Teams der Zone West aufeinander und treten um die Wette. Die Bike Challenge funktioniert wie folgt: Auf drei Etappen, die auf die Zonen West, Mitte und Ost aufgeteilt wurden, starten Fünferteams aus FISI-Mitgliedern, Eltern und Freunden des Wintersports, wobei ein Teammitglied ein Mädchen bzw. eine Frau sein muss. Alle Teams sitzen für insgesamt 25 Minuten auf den hochmodernen WAHOO Bike-Ergometern, welche eine Strecke aus der Umgebung simulieren. Die fünf Teams mit den am meisten abgespulten Kilometern qualifizieren sich für das große Finale in Antholz, bei dem die Wettkämpfe dann nicht mehr nur auf das Radfahren, sondern auch auf andere Disziplinen wie zum Beispiel Laufen, Biathlon-Schießen oder Hindernislauf ausgeweitet werden.

Nach dem Start in Tscherms am Freitag geht es am Samstag direkt mit der Qualifikation der Zone Ost weiter, welche in St. Vigil stattfindet. Die Qualifikation für die Zone Mitte findet dann am nächsten Samstag in Sterzing statt. Das große Finale in Antholz ist für den 3. September datiert. Für jedes Team ist eine Teilnahmegebühr von 15 Euro vorgesehen, wobei jedes Mitglied ein attraktives Starterpaket inklusive Bike-Shirt erhält und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag für die Förderung des Südtiroler Wintersportnachwuchses liefert.