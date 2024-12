Die Foxes kehren aufs Eis zurück

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia ist bereit für einen intensiven Weihnachtsmarathon nach der Länderspielpause im Dezember. Von jetzt bis zum 5. Januar stehen Frank und Co insgesamt neun Spiele bevor. Los geht es morgen, Mittwoch, den 18. Dezember, um 19.30 Uhr in der Halle der Pioneers Vorarlberg. Das Spiel wird live auf DAZN übertragen.

Das Ziel der Weiß-Roten ist es, an die starke erste Saisonhälfte anzuknüpfen. Der HCB kämpft um die Tabellenspitze, während die Gastgeber, aktuell Schlusslicht der Liga, nach einer Leistungssteigerung suchen. Doch das Eis der Vorarlberghalle war in der Vergangenheit oft tückisch, insbesondere für Bozen, das in den letzten zwei Jahren in Feldkirch nur ein einziges Mal gewinnen konnte – am 27. Oktober mit einem 4:2-Erfolg.

Die Tabelle und die Pioneers

Die Südtiroler kehren in eine veränderte Tabellensituation zurück: Während die ICE Hockey League weiterlief, hat Fehervar die Spitze übernommen und liegt drei Punkte vor Bozen, allerdings mit zwei Spielen mehr. Der HCB muss zudem nach hinten blicken, denn Linz – Gegner am Freitag in der Sparkasse Arena – ist auf einen Punkt herangerückt, hat jedoch ebenfalls zwei Spiele mehr absolviert.

Die Pioneers befinden sich hingegen in einer schwierigen Lage. Mit nur 19 Punkten liegt das Team aus Vorarlberg zehn Punkte hinter der Pre-Playoff-Zone. Aus den letzten zehn Spielen konnten sie lediglich einen Sieg verbuchen – am 13. Dezember nach Penaltyschießen gegen Olimpija.

Einzelleistungen

Bozen kann weiterhin auf eine Vielzahl an Leistungsträgern zählen. Sieben Spieler haben bereits mehr als 15 Punkte erzielt, angeführt von Adam Helewka mit 9 Toren und 13 Assists. Der treffsicherste Schütze ist Anthony Salinitri mit zwölf Treffern. Auch die Torhüter überzeugen: Sam Harvey hat eine Fangquote von 92,8 Prozent (vier Shutouts), Gianluca Vallini steht bei 91 Prozent (ein Shutout). Coach Glen Hanlon hat den kompletten Kader zur Verfügung. Die endgültige Aufstellung, sowie auch der Starttorhüter, wird am Mittwochmorgen vor der Abreise nach Feldkirch bekanntgegeben.

Bei den Pioneers sticht trotz der schwächsten Offensive und der drittanfälligsten Defensive der Liga Josh Passolt hervor, der bisher 20 Punkte (11 Tore, 9 Assists) gesammelt hat. Die Torhüter David Madlener (88,8 Prozent) und Alex Caffi (89,5 Prozent) haben hingegen schwächere Statistiken. Letzterer zeigt gegen die Foxes jedoch oft starke Leistungen.

Das Spitzenspiel gegen die Black Wings am Freitag

Bereits am Freitag, den 20. Dezember um 19.45 Uhr erwartet die Foxes in der Sparkasse Arena das Top-Spiel gegen die Steinbach Black Wings Linz. Die Österreicher befinden sich in außergewöhnlicher Form und haben nur eines der letzten 14 Spiele verloren. Am 6. Dezember schlug Linz Bozen mit 5:2 und revanchierte sich damit für die 0:5-Niederlage am ersten Spieltag.