Die Gesamtsieger des Giro delle Dolomiti heißen Jedelhauser und Vermeulen

Jenesien/Hafling – Der 46. Giro delle Dolomiti wurde am Freitag mit der fünften und entscheidenden Etappe von Jenesien nach Hafling beendet. Die Chrono-Gewinner auf dem zeitgestoppten Abschnitt von Bozen nach Jenesien waren die beiden Deutschen Julia Jedelhauser und Florian Albecker. Während sich Jedelhauser auch in der Gesamtwertung durchsetzte, wurde Albecker Zweiter hinter dem Belgier Daan Vermeulen. Am Nachmittag wurden die Gewinner in der Messe Bozen geehrt.

Auf den steilen 10,8 Kilometern von Bozen nach Jenesien hatte Florian Albecker (RV-Lichterfelde-Steglitz) keine Probleme. Die Strecke mit 922 Höhenmetern, welche in Zusammenarbeit mit dem Stage Partner Marlene und den Tourismusvereinen von Jenesien, Hafling-Vöran und Meran 2000 organisiert wurde, war der Deutsche für keinen zu halten, auch nicht für den Ex-Profi Giovanni Visconti, der ebenfalls mit dabei war. Das Ziel überquerte der 33-Jährige nach 40.15,50 Minuten, womit er sich auch den zweiten Tagessieg beim 46. Giro delle Dolomiti. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Leider konnte ich den Abstand in der Gesamtwertung nicht mehr entscheidend verkürzen, weil er (Vermeulen, Anm. d. Red.) ebenfalls schnell unterwegs war. Ich habe aber zwei Tagessiege errungen und war auch in der Gesamtwertung für zwei Tage ganz oben. Was will man mehr?“, sagte Albecker nach der Chrono.

Hinter ihm erreichte der Belgier Mathieu Decock (40.29,38) das Ziel, der wiederum fünf Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Daan Vermeulen hatte. Dank seiner starken Leistungen bei allen fünf Etappen sicherte sich Vermeulen auch den Sieg mit einer Gesamtzeit von 3:23.14,96 Stunden. „Mission erfüllt! Ich habe die Geschwindigkeit hochgehalten. Albecker hat zwar richtig Gas gegeben und verdient gewonnen, ich bin aber nicht eingebrochen. Ich hätte mir den Gesamtsieg nicht erwartet, aber es freut mich riesig. Nach 2018 ist es mein zweiter Gesamtsieg beim Giro delle Dolomiti. Mal schauen, ob sich auch das Triple ausgeht“, verkündete der Belgier nach dem Rennen. Im Gesamtklassement belegen Albecker und Decock die Plätze zwei und drei.

Der fünfte Streich von Jedelhauser

Julia Jedelhauser (Oberdorfer Radhaus) war bei den Damen hingegen die absolute Dominatorin. Auch auf der Steigung nach Jenesien gewann die 35-Jährige konkurrenzlos und sicherte sich außerdem die elftbeste Zeit des Tages (44.02,53). „Ich bin sehr zufrieden. Es war eine fabelhafte Etappe. Der Schlussteil war steil, ich habe aber mit den Männern mithalten können. Die Etappe gehört auf jeden Fall zu jenen, die mir am besten gefallen hat“, sagte die deutsche Radfahrerin aus Marktoberdorf im Ziel. Mit einem Rückstand von elfeinhalb Minuten wurde die Tschechin Klara Wiednerova (SK Favorit Bílina / 55.31,85) Zweite, die Deutsche Christine Schwenk (56.48,61) holte den dritten Platz.

Mit fünf Siegen in fünf Etappen kürte sich Jedelhauser mit einer Gesamtzeit von 3:49.26,60 Stunden auch eindeutig zur Siegerin des 46. Giro delle Dolomiti. „Der Gesamtsieg beim Giro delle Dolomiti ist die Krönung dieser Woche. Wir sind zwar keine Profis, gewinnen ist aber immer schön. Der Hauptaspekt ist es aber, dieses Erlebnis mit Gleichgesinnten zu erleben“, freute sich die Deutsche, die sich schon 2021 den Gesamtsieg geholt hatte. Ihre Zeit war unerreichbar für alle anderen Teilnehmerinnen. Christine Schwenk wurde mit fast einer Stunde Rückstand (4:47.57,79) Zweite, dank Susanne Lummer (Team Alé Deutschland/4:52.37,89) besteht das gesamte Podium aus Radfahrerinnen aus Deutschland.

Die Siegerehrung schließt das Event gelungen ab

Der 46. Giro delle Dolomiti wurde am Freitagnachmittag mit der Siegerehrung in der Messe Bozen abgeschlossen. Julia Jedelhauser und Daan Vermeulen erhielten von der OK-Präsidentin Bettina Ravanelli die Trophäe für den Gesamtsieg. Bei der Siegerehrung zeigten sich alle Teilnehmer begeistert vom Event, das von der nationalen Tourismusagentur ENIT und der Stiftung UNESCO Dolomiten unterstützt wurde.

„Es war eine tolle Ausgabe, nach der zweiten Etappe hat auch das Wetter mitgespielt. Wir hatten viele Teilnehmer, auch einige bekannte Namen waren dabei. Mehrere Radfahrer waren außerdem das erste Mal beim Giro dabei. Sehr wertvoll war die Unterstützung der Tourismusvereine, der Messe Bozen, unserer Partner und unserer Sponsoren, die diese besondere Veranstaltung unterstützt haben. Ohne sie hätten wir den 46. Giro delle Dolomiti nicht in diesem Rahmen und nicht so umweltfreundlich organisieren können. Bis zum nächsten Mal!“, schloss Ravanelli die Veranstaltung ab.

Giro delle Dolomiti 2023: Etappe 5 – Jenesien-Hafling

Top-5 Herren

1. Florian Albecker GER / RV Lichterfelde-Steglitz 40.15,50

2. Mathieu Decock BEL 40.29,38

3. Daan Vermeulen BEL 40.34,66

4. Massimiliano Lelli ITA / ASD MAX LELLI 41.16,64

5. Marco Uslenghi ITA / Asd Team MP Filtri 41.25,50

Top-5 Damen

1. Julia Jedelhauser GER / Oberdorfer Radhaus 44.02,53

2. Klara Wiednerova CZE / SK Favorit Bílina 55.31,85

3. Christine Schwenk GER 56.48,61

4. Sarah Goossens NED / Triatlon Vlaanderen 59.08,44

5. Lisa Schrader GER / SC HAMMABURG 59.23,60

Alle Resultate: https://www.winningtime.it/web/results.php?item=6029&from=all

Giro delle Dolomiti 2023: Gesamtwertung

Top-5 Herren

1. Daan Vermeulen BEL 3:23.14,96

2. Florian Albecker GER / RV Lichterfelde-Steglitz 3:23.56,92

3. Mathieu Decock BEL 3:24.25,51

4. Iraitz Goñi Diaz ESP 3:26.10,38

5. Marco Uslenghi ITA / Asd Team MP Filtri 3:26.44,91

Top-5 Damen

1. Julia Jedelhauser GER / Oberdorfer Radhaus 3:49.26,60

2. Christine Schwenk GER 4:47.57,79

3. Susanne Lummer GER / Team Alé Deutschland 4:52.37,89

4. Yifat Safriel ISR 4:57.28,14

5. Evelyn Sindler GER / TUS Radsport Caska Feldbach 5:00.40,81