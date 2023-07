Die ICE Hockey League startet am 15. September

Bozen – Heute Morgen wurde der Spielkalender der ICE Hockey League für die Saison 2023/24 veröffentlicht. Das neue Abenteuer des HCB Südtirol Alperia beginnt am Freitag, 15. September, mit Spielbeginn um 19.15 Uhr in der TIWAG Arena von Innsbruck. Am Tag darauf, Samstag 16. September, um 19.45 Uhr folgt dann das erste Heimspiel in der Sparkasse Arena gegen Hydro Fehervar AV19.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Foxes die neue Saison in Tirol beginnen, denn es war bereits 2013, 2016 und 2017 der Fall. Dieses Jahr werden Frank & Co. bereits vier Champions Hockey League Spiele in den Beinen haben: diese beginnt – wie bereits mitgeteilt – am 31. August, wo der HCB in Mannheim zu Gast sein wird.

Die Regular Season der ICE Hockey League, mit 13 Mannschaften am Start, dauert vom 15. September 2023 bis 23. Februar 2024 mit insgesamt 48 Begegnungen (24 Heim- und 24 Auswärts Spiele). Zwischendurch wird es zwei internationale Pausen geben, und zwar vom 6. bis 12. November, vom 11. bis 17. Dezember und vom 5. bis 11. Februar. Wie bereits in den letzten Jahren qualifizieren sich die ersten sechs Teams direkt für die Playoff, die vom siebten bis zehnten Rang platzierten tragen die Pre-Playoff mit einer „best of three“ -Serie aus. Wenn dann die acht Mannschaften, welche sich für die Endphase qualifiziert haben, feststehen, erfolgt der „Pick“ für die Viertelfinalspiele, die wie das Halbfinale und Finale im „best of seven“ Modus ausgetragen werden.

Spiele gegen HC Pustertal und Asiagio zur „Prime Time”

Für die beiden Spiele von Freitag, 29. September, und Mittwoch, 25. Oktober 2023 in der Sparkasse Arena gegen den HC Pustertal bzw. Asiago in der Sparkasse Arena gibt es heuer neue Beginn-Zeiten: beide „italienischen Derbys” werden um 20.30 Uhr angepfiffen. Zwei Begegnungen zur “prime time”, um allen Heim- und Gast Fans eine Anfahrt ohne Zeitdruck zum Stadion zu ermöglichen.

Die restlichen Heimspiele beginnen wie üblich um 19.45 Uhr für die Begegnungen unter der Woche (Samstag inbegriffen), während die Sonntagsspiele um 18.00 Uhr stattfinden. Über das Jahresende wird der aktuelle Vizemeister drei Heimspiele bestreiten: am Stephanstag (26. Dezember) gegen den VSV, am Neujahrstag gegen Innsbruck und am 6. Jänner gegen Pustertal.

Hier der komplette Spielkalender: https://www.ice.hockey/spiele-ergebnisse/spielplan