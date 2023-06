Die Maratona dles Dolomites-Enel steht in den Startlöchern

Am 2. Juli ist es soweit

Corvara – Nur noch wenige Tage sind es bis zum 2. Juli: Organisatoren, Mitarbeiter, Freiwillige und Freunde des Radsports sind bereit für die 36. Maratona dles Dolomites-Enel.

Am Wettbewerb werden 8000 Personen teilnehmen, von denen 4.000 verlost wurden und 4.000 ohne Auslosung teilnahmeberechtigt sind. Insgesamt gab es 27.000 Bewerbungen. Das italienische Feld macht 50 Prozent der Teilnehmer aus, das ausländische die anderen 50 Prozent; 75 Nationalitäten sind vertreten, davon 37 außereuropäische; der Frauenanteil liegt bei elf Prozent.

In Italien gibt es 107 Provinzen, 103 davon sind bei der Maratona vertreten, womit sie zum italienischen Sportereignis wird, das auf Provinzebene am besten vertreten ist. Dieses Jahr ist der älteste Teilnehmer der Italiener Orfeo Ramazzotti, geboren am 2. Februar 1941. 1500 freiwilligen Helfer sind über 23.250 Arbeitsstunden im Einsatz.

Die drei Strecken sind nunmehr ein Klassiker nicht nur der Maratona, sondern des Radsports allgemein: Die Maratona-Strecke mit 138 Kilometern und einem Höhenunterschied von 4230 Metern, die mittlere Strecke mit 106 Kilometern und einem Höhenunterschied von 3130 Metern und die Sellaronda mit 55 Kilometern und einem Höhenunterschied von 1780 Metern.

Die Faszination des Rennens liegt darin, dass es absolut keine motorisierten Fahrzeuge gibt: Die für den Verkehr gesperrten Straßen machen den Marathon zu einem unverzichtbaren Erlebnis für jeden Radbegeisterten.

Campolongo, Pordoi, Sella, Grödnerjoch, Giau, Falzarego und Valparola bilden ein großartiges Karussell an Pässen, in das man in der Stille und der Pracht einer einzigartigen Landschaft eintaucht.

Auch die Königsetappe des diesjährigen Giro d’Italia, am 26. Mai von Longarone zu den Drei Zinnen, führte die Fahrer über vier Pässe der Maratona, darunter den legendären Giau.

Die Maratona ist ein Green Event

Um die Veranstaltung grüner und umweltfreundlicher zu gestalten, entwickelten die Organisatoren etwa 15 Mikroprojekte. Dank der Green-Event-Zertifizierung werden auch die Partner ermutigt, nachhaltige Initiativen zu ergreifen.

Eine Medaille mit ökologischem Mehrwert

Selbst die Medaille, die von den Handwerkern des Gadertals entworfen und hergestellt wurde, steht im Zeichen der Nachhaltigkeit. Sie soll das Wesen der Dolomiten und die Kreativität der Handwerker repräsentieren. Die Marathon-Medaille, die alle Teilnehmer erhalten, steht für den Geist, der das Rennen durchdringt, das solide Wurzeln hat und weit in die Zukunft blickt. Die verwendeten Materialien sind natürlich und stammen aus den Dolomiten: Zirbenholz in 60-Millimeter-Brettern und 60 Kilogramm Gestein der „Wengener Stratifizierung“ aus dem Dorf La Val in Hochabtei.

Hervé Barmasse – mit dem Fahrrad vom Aostatal nach Alta Badia

Hervé Barmasse, professioneller Bergsteiger und Förderer der Bergkultur, wird an der Maratona dles Dolomites – Enel teilnehmen und Corvara von Valtournenche aus mit dem Fahrrad erreichen. Seine Reise über 550 Kilometer und mehr als 7000 Höhenmeter entspringt dem Wunsch nach Entdeckung, nach einer authentischen und nachhaltigen Erfahrung in engem Kontakt mit dem Gebiet und den Menschen, die es bewohnen.

“Das Fahrrad ist ein Mittel, um zu leben, zu experimentieren, sich zu bewegen, zu spielen, zu erforschen, es ist ein Lebensstil; es ist das effizienteste Fortbewegungsmittel, es ermöglicht es, die Gegend und die Menschen, die sie bewohnen, kennenzulernen, und es vermittelt das Bewusstsein einer Gesellschaft, die niemals stillsteht. Niemals zuvor in unserem Leben war die Menschheit so sehr gefordert, um das Gleichgewicht zwischen Erde und Mensch wiederzufinden”, erklärt Barmasse.

Die Idee von Barmasse ist es, die Aufmerksamkeit auf eine schnell wachsende Bewegung zu lenken: den Radtourismus und seine Anhänger.

Viel Prominenz ist wieder mit dabei

Zwischen Pässen, Radeln, Anstrengung und Wunder fehlt es mit Sicherheit nicht an Prominenz. So wird die Maratona dles Dolomites – Enel auch dieses Jahr zu einem unentbehrlichen Termin für viele berühmte Persönlichkeiten, und zwar nicht nur Sportler, sondern auch Berühmtheiten der italienischen und internationalen Unterhaltungsbranche und Unternehmerwelt. Unter den bei der 36. Ausgabe vertretenen Namen stechen einige Stammgäste hervor: Neben Hervé Barmasse sind dies Davide Cassani, Paolo Bettini, Filippo Pozzato, Gianni Bugno, Federico Pellegrino, Manfred Mölgg, Fabrizio Ravanelli, Jury Chechi, Lisa Vitozzi und Cristian Zorzi. Zum ersten Mal am Start sind der „Hai von Messina“ – Vincenzo Nibali – und der ehemalige Profi-Fußballspieler Massimo Ambrosini.

Vertreten sind auch einige Persönlichkeiten aus der Welt der Unterhaltung wie Linus sowie die Influencer Tudor Laurini und Jhoanna Maggy. Olympiasiegerin Tania Cagnotto wird im Maratona Village anwesend sein, um alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu begrüßen.