Die neue Governance des FC Südtirol

Rungg – Am heutigen Freitag wurde den Medien – im FCS Center in Rungg- der neue Präsident des FC Südtirol sowie die Mitglieder des Verwaltungs- und Aufsichtsrates für das kommende Triennium vorgestellt.

Die Mitglieder des neuen Verwaltungsrates sind Gerhard Comper (Präsident), Walter Pardatscher (Vizepräsident), Carlo Costa (Vizepräsident), Hans Krapf, Federico Merola, Werner Gamper, Dietmar Pfeifer und Reinhold Eisenstecker (Mitglieder).

In den Aufsichtsrat wurden Markus Kuntner (Präsident), Stefano Parolin und Hannes Pircher (Mitglieder), sowie Rudolf Stocker und Georg Prast als Ersatzmitglieder gewählt.

Die gesamte Familie des FC Südtirol bedankt sich beim scheidenden Präsidenten Walter Baumgartner für den Einsatz und die Leidenschaft, welche er in seiner beinahe dreizehnjährigen Amtszeit gezeigt hat.

Gerhard Comper (53), Verwaltungsdirektor der Brauerei Forst und bisher bereits Mitglied des Verwaltungsrates des FCS, ist der sechste Präsident des Südtiroler Proficlubs.

„Ich möchte mich bei allen Gesellschaftern für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Ein großes und persönliches Dankeschön geht an Walter Baumgartner, unter dessen Führung der Verein in den letzten knapp 13 Jahren organisatorisch und wirtschaftlich stark gewachsen ist“, so der neue FCS-Präsident Gerhard Comper. „Mein Vorhaben ist es, der geleisteten Arbeit Kontinuität zu verschaffen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Zurzeit befindet sich der Club in einer äußerst guten Verfassung: Die Mannschaft liegt an der Tabellenspitze und in der gestrigen Gesellschafterversammlung wurde eine Bilanz genehmigt, welche den guten wirtschaftlichen Zustand des Clubs widerspiegelt. In den letzten Jahren hat sich in Sachen Infrastrukturen sehr viel getan. Jetzt ist es unsere Aufgabe, die nächsten Ziele zu definieren und zu versuchen, diese Schritt für Schritt umzusetzen.“