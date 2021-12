Die „Queens of Goasleitn“ sind gekrönt

Europacup-Slalom der Damen in Steinhaus

Steinhaus – Winterliche Temperaturen, traumhaftes Dezember-Wetter und eine perfekt präparierte, pickelharte Piste – bessere Bedingungen hätte man sich für die Europacup-Slalomrennen der Damen in der Skiworld Ahrntal kaum vorstellen können. Am 15. und 16. Dezember traf sich die internationale Ski-Elite zum Gipfeltreffen auf der Piste „Goasleitn“ im Ahrntal.

Die frisch gekrönten Siegerinnen dürfen sich stolz als „Queens of Goasleitn“ bezeichnen – ein Titel, der mit großem Prestige verbunden ist. Schließlich hatte das Rennen Weltcup-Niveau, die Pistenverhältnisse sowie der Vorbereitungsaufwand standen jenen eines Weltcup-Laufes in nichts nach.

Stichwort Weltcup: Erklärtes Ziel der Veranstalter ist es, so bald wie möglich ein Weltcup-Rennen auf der „Goasleitn“ abzuhalten und das Ahrntal somit in den absoluten Olymp der Skidestinationen zu hieven. Ein Vorhaben, das sich angesichts des heurigen Erfolges sowie der gelungenen letztjährigen Premiere durchaus in greifbarer Nähe befindet.

Nach dem Rennen wurden die siegreichen Skirennläuferinnen bei der Preisverleihung geehrt, das Event fand damit einen würdigen Abschluss und kann definitiv als voller Erfolg bezeichnet werden.

Hier geht es zu den Ergebnissen:

QOG-Ergebnisse-15-12

QOG-Ergebnis-16-12