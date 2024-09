Die schnellsten Kinder Südtirols

Von: mk

Brixen – Nachdem sich rund 300 Kinder aus ganz Südtirol für das Landesfinale qualifiziert hatten, liefen die Nachwuchssprinter am Sonntag, den 8. September auf der Leichtathletikban von Brixen um den VSS/Raiffeisen-Landesmeistertitel und um den Einzug in das große Euregio-Finale des SprintChampions.

Mehr als 1.200 Kinder hatten in den vergangenen Monaten an den SprintChampion Qualifikationsrennen in Südtirols Dorfzentren teilgenommen. Für das Landesfinale in Brixen konnten sich die fünf schnellsten Kinder pro Kategorie je Etappe qualifizieren.

Am Sonntag, den 8. September war es dann so weit. Auf sechs Bahnen sprinteten die Kinder in den Kategorien U8, U10, U12 und U14 über 60 Meter um den Sieg. An Spannung waren dabei vor allem die Finalläufe kaum zu übertreffen. So konnte bei einigen Läufen der Sieger nur anhand des Foto-Finish ausgemacht werden.

Auf den Zuschauerrängen waren neben den Eltern und Geschwistern der Starter auch zahlreiche Ehrengäste zu sehen. Neben Peter Brunner, dem Landesrat für Sport, waren auch Esther Kammerer von der Geschäftsleitung der Raiffeisenkasse Eisacktal, VSS-Obmann Paul Romen, die VSS-Bezirksvertreter Armin Niedermair und Josef Platter sowie der VSS-Referent für Leichtathletik Reinhold Rogen bei dem Landesfinale anwesend und begeistert von den Nachwuchssprintern.

„Ihr seid die Zukunft des Sports in Südtirol. Auch wenn ihr nicht alle auf dem ersten Platz steht, so seid ihr trotzdem alle Gewinner und könnt stolz auf euch sein“, so Sport-Landesrat Peter Brunner. Auch Esther Kammerer, Paul Romen und Reinhold Rogen nutzten ihre Grußworte um den Kindern zu gratulieren und den Eltern zu danken: „Jedes Jahr können wir uns über die steigenden Teilnehmerzahlen freuen, dass verdanken wir den Eltern, die ihre Kinder unterstützen und fördern.“

Ein Höhepunkt wartet jedenfalls noch auf die schnellsten Nachwuchssprinter des Landes: Am Samstag, den 5. Oktober 2024 wird auf dem Waltherplatz in Bozen das große Euregio-Finale des SprintChampions ausgetragen, wobei die VSS/Raiffeisen-Landesmeister gegen die schnellsten Kinder aus Trient und Tirol antreten werden.

Hier die SprintChampion Landesmeister 2024 im Überblick:

Mädchen:

· U8 – Hannah Rainer (10,99)

· U10 – Alina Mair (9,77)

· U12 – Hanna Fink (9,36)

· U14 – Miriam Steiner (9,03)

Buben:

· U8 – Filippo Pietrobon (10,89)

· U10 – Jonas Locher (9,93)

· U12 – Patrik Paulenka (8,99)

· U14 – Fabian Noah Nussbaumer (8,25)